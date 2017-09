Mand ville bryde ind i sportsbutik

NYKØBING: Mandag morgen klokken 02.10 gik alarmen i gang hos Intersport i Algade i Nykøbing.

Det viste sig at være en mand, som forsøgte at bryde ind ved at fjerne en plade i døren.

Det lykkedes dog ikke for manden at komme ind. En overvågningsvideo viser, at der var tale om en cirka 180 cm høj mand, iført en blå eller mørk jakke, sorte bukser og hvide sko. Manden havde en hvid sportstaske med sig.

Oplysninger om manden eller indbrudsforsøget kan gives til politiet på telefon 114.