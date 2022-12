Mandskor tager på Tour de Plejehjem: Syv syngende pitstop og en aftenkoncert

MORS:Det er snart jul, og så giver man gaver. Det gør i hvert Håndværkerkoret på Mors. På torsdag 8. december udfører de modne, rødskjortede herrer tilmed en præstation, der lyder som noget fra Guinness Rekordbog: Syv optrædender på samtlige kommunale plejehjem i Morsø Kommune afsluttende med deltagelse i en stor korkoncert i Skive om aftenen.

- Jeg fik tanken sammen med Anja, vores korleder. Og vi sagde straks: Ja! Det gør vi. Vi tager gerne rundt for at glæde de gamle, og kan de synge med på de julesalmer og sange, vi giver hvert sted, er det bare fint. Vi kommer med 35 sangere, som alle vil være iført de nissehuer, vi har indkøbt til lejligheden, siger Anders Holmgaard, der er formand for Håndværkerkoret.

Fra formiddagen til hen på eftermiddagen vil koret besøge plejecentrene Rolstruplund, Duelund, Ansgarhjemmet, Fjordglimt, Morsø Afklaringscenter og Hvidbjerg Plejecenter. Midt på dagen spiser koret frokost i Støberigårdens café efter koncerten der, og når man skønner, at de gamle har overstået middagssøvnen, går det videre til næste center.

- Det kan lade sig gøre, fordi en af vores sangere, Claus Holmbo, arbejder som chauffør i Morsø Taxi- og Turisttrafik. Claus har påtaget sig at køre os rundt fra sted til sted, og bussen vil være pyntet med julelys, siger Anders Holmgaard.

Koret tager ikke honorar for at synge på centrene, hvor det bliver til en kort optræden hvert sted. De kommer tilsammen til at fungere som opvarmning til aftenens koncert med Gigantkoret i Skive Kirke, hvor Håndværkerkoret bliver sat sammen tre lokale kor fra byen, hvor leder Anja Brejner Højgaard arbejder som leder af Skive Musikskole.