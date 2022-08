Mange protester mod salg af turistkontor

NYKØBING:I løbet af blot fem dage har knap 1500 borgere skrevet under på en protest mod Morsø Kommunes planlagte salg af den gamle toldkammerbygning på havnen i Nykøbing - et salg, som også vil indebære, at byens turistkontor skal flytte til en anden adresse.

Det er Ulla Andersen og Britt Geisler, der har taget initiativ til underskriftindsamlingen, som blev skudt i gang på Kirketorvet i Nykøbing i onsdags i forbindelse med Open by Night. Her var der 411 borgere, der benyttede lejligheden til at sætte deres underskrift på protesten.

Frem til og med søndag har der ligget lister ude hos købmænd på Mors, hvor folk også har kunnet skrive under, og desuden har der været en indsamling på nettet. 464 skrev under på nettet, og Ulla Andersen sad mandag morgen og løb de indsamlede lister fra købmandsbutikkerne igennem.

- Her har vi fået lige knap 600 underskrifter ind, konstaterer hun.

Dermed kommer det samlede antal underskrifter altså op på knap 1500.

- Det er ganske enkelt flot på så kort tid, synes hun og tilføjer:

- Nu er det spændende at se, hvad der sker.

Beslutningen om salg af den kommunalt ejede bygning blev taget af et enigt økonomiudvalg i foråret. Jesper Balle Kristensen, gruppeformand for Venstre i kommunalbestyrelsen, oplyser, at kommunen derefter var i dialog med turistforeningen om planerne og ideen om at flytte turistkontoret ind i gågaden i stedet. Derfor blev det først lige op til sommerferien, den gamle bygning på havnen blev annonceret til salg.

Budfristen var mandag 8. august klokken 11.

Ulla Andersen og Britt Geisler afleverer dog først de knap 1500 underskrifter mod salget af bygningen til borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) tirsdag, idet borgmesteren er optaget mandag.

- Vi håber da, at det gør indtryk på politikerne, at der har været denne her underskriftindsamling, og vi håber, det giver stof til eftertanke, at der er bred utilfredshed med, at man sætter denne her ikoniske bygning til salg. Politikerne kan jo stadig vælge at sige helt nej, siger Ulla Andersen.