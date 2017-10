Mange runder med kondisko

NYKØBING: Solens stråler rammer stierne og skovbunden rundt om stadion i Nykøbing, der fredag morgen er godt besøgt af hundredvis af kondisko.

387 elever og en stor gruppe lærere og voksne fra M. C. Holms Skole er taget ud af klasseværelserne i anledning af Skolernes Motionsdag.

Her skal eleverne løbe så mange runder á en kilometer som muligt, inden de vender snuden hjem til skolen omkring middag.

I anledning af Skolernes Motionsdag løber elever fra M. C. Holms Skole så mange kilometer som muligt fredag formiddag. Fredag eftermiddag står dagen på andre fysiske aktiviteter som stratego og frisbee.

Liva småløber hen til en af mad- og drikkestationerne foran indgangen til stadion, da hun netop har færdiggjort sin anden runde.

- Jeg har lovet min mor, at jeg skal løbe mange runder. Måske 10, siger Liva på syv år, da hun sætter sig ned for at tage en velfortjent pause.

Hun går i 1.e, og er da også opsat på at nå endnu et par runder, når bollen i højre hånd er spist færdig.

- Det er okay at vinde, men det er endnu sjovere at være med, siger hun med et smil.

Tomé (tv) og David vil gerne nå 12 runder, inden de skal tilbage til skolen, hvor der resten af dagen foregår andre fysiske aktiviteter.

For David og Tomé fra 2.d er situationen dog en lidt anden. De har løbet seks runder, da de runder hjørnet ned til fjorden.

Stolt viser de deres seks streger på hånden frem.

- Men vi skal nå 12 kilometer eller sådan noget, lyder det i kor.

Liva synes, motionsdagen er rigtig sjov, og at man løber og går lidt bedre med en bolle i maven.

Lærerne står klar med en tusch ved rutens start- og stoppested, så eleverne kan følge med i, hvor mange kilometer de har gået eller løbet.

- Man tager så mange runder, som man kan, fortæller Kirsten Kaagaard, der er klasselærer for 3.c og 3.d.

Efterårsvejret er blidt, og det er næsten vindstille. Mange af børnene gennemfører ruten hånd i hånd, og nyder velfortjent en juice, et stykke frugt eller en bolle mellem runderne.

Der er også plads til, at eleverne undervejs på ruten kan tage sig et velfortjent hvil. Drengene på billedet er næsten halvvejs i deres femte runde.

Rundt på ruten er der high-fives fra Skolepatruljen, og eleverne gejler hinanden op til at løbe hurtigere og hurtigere.

- Det er virkelig glade børn, der giver den gas. Og så er det jo så skønt med vejret, siger Kirsten Kaagaard, der har travlt med at sætte streger.

- Jeg skal hurtigt videre!, råber en af eleverne.

Løbet slutter fredag til middag, og herefter tager eleverne tilbage til klasserne, hvor de skal lave andre fysiske aktiviteter dagen ud.

Foto: Bo Lehm