Marcos metalfest udsættes et år

Det ville have passet godt til traverskranens hårde stål i den industrielt restaurerede store sal på Musikværket i Nykøbing, hvis overstyrede guitarer og gutturale growls havde fået lov at fylde rummet på lørdag. Men få dage før, forstærkerne skulle tændes, meddeler arrangør Marco Angioni, at Death Island Metalfestival ikke bliver til noget i år.

- Det var tanken at have fire bands på plakaten til første udgave af festivalen, to fra Mors og to udefra. Jeg havde kontakt til to af dem. Men så mente Musikværket, at det var bedst at udskyde til næste år. Jeg tror, der var nogle interne problemer, siger Marco Antonioni.

Musikskoleleder og direktør for Musikværket, Bent Hjorth spiller bolden tilbage til den sardisk fødte musiker og arrangør.

- Der har ikke været muligt for Marco at sætte arrangementet op. Han kom til mig og sagde, at han ikke kunne nå det. Jeg har været behjælpelig med det praktiske, og så har Musikskolens Venner søgt og fået 35.000 kroner fra Morsø Kommune foruden nogle statsmidler. Vi er lige kommet ud af coronaen og der har været noget sygdom, så jeg syntes, det var fornuftigt at vente til næste år og så få det gjort ordentligt, siger Bent Hjorth.

Og Marco Angioni er klar med en dato til Death Island Festival 2023.

- Det bliver lørdag 1. april 2023, dagen før palmesøndag, siger han.