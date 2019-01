Markant vækst hos Skov: Nærmer sig magisk milepæl

GLYNGØRE: Skov A/S, der producerer ventilations- og managementsystemer til animalsk produktion, har afsluttet regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Resultatet viser fortsat fremgang i et marked med tiltagende turbulens.

Det skriver Skov A/S i en pressemeddelelse. Årets omsætning steg med 22 procent til 835 millioner kroner og overskuddet før skat med 24 procent til 102 millioner kroner. Store projekter i Rusland, Mellemøsten og Nordafrika har haft en positiv indflydelse på årets omsætning.

- Vi har efterhånden etableret egne salgskanaler på mange af de væsentlige markeder for animalsk produktion, så vi har stadigt flere strenge at spille på, når nogle markeder ikke helt lever op til forventningerne, fortæller adm. direktør Jørgen Yde Jensen, Skov A/S, i pressemeddelelsen.

Virksomheden har i årets løb etableret et datterselskab i Kina og forventer at etablere datterselskab i USA indenfor det næste år.

- Vi tror på fortsat fremgang de kommende år, men er også bevidste om, at markedsvilkårene kan blive meget turbulente, siger Jørgen Yde Jensen.

Han fremhæver tre områder, som kan få stor indflydelse på markedsforholdene det kommende år. Den politiske situation med mindre frihandel og større protektionisme, afrikansk svinepest, der kan stoppe eller udskyde store investeringer i nye produktionsanlæg og endelig eftervirkningerne af tørken i Vesteuropa i sommeren 2018.

Danske svine- og fjerkræproducenter har fortsat stor betydning for Skovs udvikling. De har haft et svært år, men tilbagemeldingen fra de danske producenter på den netop afholdte Agromek udstilling er dog, at de fortsat tror på fremtiden.

Skov har også taget hul på salg af digitale services.

- Vi skal kunne levere digitale løsninger til vores kunder, der hjælper dem med at forbedre dyrevelfærden og produktiviteten. Vi vil sammen med vores datterselskab Scio+, der arbejder med services baseret på Big Data, intensivere udviklingen af disse løsninger, siger Jørgen Yde Jensen.

Antallet af medarbejdere er øget det sidste år, ligesom arbejdsstyrken planlægges udvidet med 15-20 nye medarbejdere i indeværende regnskabsår. Hovedparten ansættes uden for Danmark.