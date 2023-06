Markus jagter kærligheden på tv i Mexico: Gik til eksamen midt om natten

MORS/MEXICO:På den røde løber tager 25-årige Markus Brandt Riis guitaren frem. Det er alfa og omega med et godt førstehåndsindtryk, når man er én ud af 16 mænd, der skal forsøge at gøre kur til de samme to kvinder.

Men udover at jagte kærligheden, imponere og præstere i et realityprogram, er det også vigtigt at hvile i sig selv. Det er det i hvert fald for Markus Brandt Riis, der er født og opvokset i Nykøbing og lige nu er aktuel i TV 2's "Bachelorette".

Her bruger han sit guitarspil, sin sangstemme og sin nordjyske charme til at charmere de to bachelorettes, som skal forsøge at finde deres udkårne blandt de 16 bejlere.

De to bachelorettes er Julie Kriegler (tv.) og Mette Sommer (th.). Pressefoto: Lotta Lemche/TV 2

Marcus havde netop afleveret sit bachelorprojekt i virksomhedsstudier og psykologi på Roskilde Universitet, da han valgte at tilmelde sig programmet. Det var en nøje overvejet beslutning, som Markus tyggede længe på, men han fandt ud af, at han havde brug for et afbræk.

- Jeg havde brug for en forandring og en pause fra hverdagen. At komme væk fra uddannelsen, gentænke mig selv og mit liv, siger Markus Brandt Riis, der til daglig bor i København og spiller i bandet "Vera Decay".

Den pludselige indskydelse om at rejse til Mellemamerika betød, at fire dage efter, deltagerne ankom til Mexico, måtte Markus forsvare sin bachelor om natten, mens alle andre sov.

- Jeg fik en særtilladelse af holdet, som sagde ok til, at jeg forsvarede min bachelor klokken fire om natten fra en computer, som jeg fik udleveret. Og så skulle jeg op næste morgen på date i programmet klokken otte, fortæller han.

Markus Brandt Riis (th.) fra Mors til sin første date i "Bachelorette" på TV 2. Pressefoto: Lotta Lemche/TV 2

Musikeren fra Mors

Musikken fylder en betydelig del af morsingboens image i programmet. Han havde både guitaren med på den røde løber i første episode og til første date i episode tre af programmet.

- Musik fylder en kæmpestor del af mit liv. Så jeg kunne ikke have fundet på noget mere oplagt end at skrive en sang og tage guitaren frem på den røde løber, siger Markus Brandt Riis.

Udover at være musiker fra Mors, så er den Markus Brandt Riis, vi møder i programmet, også single. Det har han været i fem år. Derfor var "Bachelorette" en oplagt mulighed for at finde kærligheden, hvilket kan være svært i en moderne datingverden.

- Jeg var interesseret i at prøve det af og se, om nogle ting var nemmere i forhold til at blive forelsket i idylliske omgivelser. Der var ikke nogle distraktioner, som der er til daglig, fordi man ikke havde så mange at vælge imellem, fortæller den 25-årige musiker.

Markus Brandt Riis jagter kærligheden i Mexicos idylliske omgivelser. Pressefoto: Lotta Lemche/TV 2

Selvom folkeregisteradressen siger København, har Markus Brandt Riis valgt at præsentere sig selv i programmet som værende fra Mors. Det gør han, fordi han er stolt af sine nordjyske rødder:

- Jeg føler helt klart, at det har et stærkt præg på mig, at jeg kommer fra Mors. Når jeg bor i København, så gør det, at jeg kan hvile i mig selv. Jeg mærker en ro, som jeg føler er en gave, når mange i storbyen har meget travlt, siger han og tilføjer:

- Jeg er ikke så højtidelig og kan sagtens være selvironisk. Det har jeg fået med i bagagen, og det har jeg ikke tænkt at smide fra mig. Uanset, hvor længe jeg kommer til at bo i København.

Venskab og tiltrækning

Man må vente og se i programmet, om det bliver Markus, der bliver tilbudt den sidste rose og dermed en chance for kærlighed. Men uanset udfaldet, så har han tilegnet sig gode erfaringer og nye bekendtskaber i datingprogrammet.

- Jeg tror, det har været turens største overraskelse, at holdet af fyre trivedes så godt. Vi var der med hinanden, og vi støttede op om hinanden. Folk var bare søde, selvom vi var enormt forskellige, siger han og tilføjer:

- Vi ville sætte pris på hinanden, mens vi var der, fordi alle kunne blive sendt hjem.

I "Bachelorette" er der ikke samme distraktioner, som der er i et moderne datingliv, fortæller Markus Brandt Riis fra Mors. Pressefoto: Lotta Lemche/TV 2

De 16 mænd har opbygget et så godt forhold til hinanden, at de også er mødtes efter programmet, hvor de blandt andet har deltaget i Aalborg Karneval sammen

Efter programmet er mændene blevet mødt af en mediestorm, efter de to kvinder deltog i Ekstra Bladets podcast “Der er brev”, hvor de proklamerede, at de var en smule skuffede over udvalget af mænd.

- I virkeligheden er det en lidt nedværdigende position, vi sætter os selv i. Jeg tror, at der er rigtig mange mænd, der ikke har lyst til det. Vi er jo nogle af dem, der turde, og jeg tror, det kan få os til at se mindre tiltrækkende ud. Men når man begynder at lære os at kende, så vil man også bedre kunne lide os, siger Markus Brandt Riis.

Realityprogrammet "Bachelorette" kan ses på TV 2 Echo og TV 2 Play.