Masser af marker og meget lidt skov: Mors ligger i bund i nyt naturindeks

THY-MORS:Morsø Kommune får en bundplacering i en ny analyse af kommunernes såkaldte naturkapital. Kun tre kommuner i landet har mindre værdifuld natur.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der på baggrund af et nationalt biodiversitetskort har udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Det er baseret på data om anvendelsen af arealerne samt en vurdering af, om et område kan indeholde levesteder for rødlistede arter.

En lignende liste blev lavet i 2017, hvor Morsø Kommune lå som nummer 97 ud af 98 kommuner. Nu er man nummer 95. Til sammenligning er Thisted Kommune både i 2017 og i 2020 nummer 12. Øverst ligger Fanø og Læsø.

Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

I Morsø Kommune udgør dyrkede marker hele 73,46 procent af arealet. Der er 7,09 procent eng og mose, 1,44 procent sø, 3,88 procent skov og 0,98 procent hede og overdrev.

I Thisted Kommune er 47,34 procent af arealet marker. Der er 14,43 procent skov, som tilmed vurderes til at have en højere naturværdi end skovene på Mors, 12,91 procent hede og overdrev, 8 procent eng og mose og 6,08 procent sø.