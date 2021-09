Masterne kan ikke samles

FLADE:Det er ikke muligt at koble en ansøgt antennemast til mobiltelefoni på Radio Limfjords ligeledes ansøgte sendemast på Salgjerhøj i Flade. KPR Towers, som ønsker at opstille en 42 meter høj gittermast til mobilsignaler, har i et svar til Morsø Kommune anført, at opstilling af en så høj mast vil kræve ødelæggende gravearbejde på det fredede udsigtspunkt. Og desuden sandsynligt bøvl med forventede klager til Planklagenævnet.

Omvendt ønsker radiostationen ikke at flytte sin nye mast, der skal erstatte en eksisterende mast, fra Salgjerhøj og til mobilmastens placering nu, hvor man efter flere år er kommet så langt, at klager over mastens placering er blevet afvist. Man ønsker ikke at starte forfra, og Salgjerhøj er tilmed den placering, hvorfra radiosignalet vil kunne spredes optimalt over radioens dækningsområde. Så det bliver altså hver sin mast. Men endnu er der et stykke vej, før der kan udstedes byggetilladelser til masterne. Udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune udsatte i denne uge sagen til sit oktobermøde.

- Det skyldes, at der nu foreligger de visualiseringer, som udvalget bad om på sit møde i maj, hvor vi også ville have parterne til at undersøge en mulig sammenkobling af funktioner på samme mast. Den mulighed er nu blevet afvist, men illustrationerne er nye oplysninger i sagen, og derfor skal de klageberettigede have lov at kommentere på dem, inden udvalget træffer sin afgørelse, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard.

Der er også søgt byggetilladelse til antennemaster på Voldhøjvej i Skarum og på Bakkevænget i Sdr. Dråby. Sidstnævnte er godkendt og opstillet.