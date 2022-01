McDonald's har kig på Mors

NYKØBING:Meget kan og vil man kunne komme til at købe i det nye handelsområde Aabro Fald i Nykøbing, men indtil videre ikke mad. Det bliver der efter alt at dømme lavet om på, idet fastfoodkæden McDonald’s efter sigende forhandler med Morsø Kommune om køb af en byggegrund til opførelse af en restaurant.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det må vente på en pressemeddelelse, hvis McDonald’s selv vil sende sådan en ud, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune.

Vil hverken be- eller afkræfte

Kædens danske afdeling afviser ikke, at noget er i gang på Mors:

Nordjyske har forsøgt at indhente en kommentar fra McDonald’s Danmark. Her lyder svaret fra presseafdelingen, at man på grund af virksomhedens politik på området ”hverken vil be- eller afkræfte” om en McDonald’s er på vej til Nykøbing.

Der har tidligere været rygter om, at McDonald’s gerne vil etablere sig på Mors. Det hilste Nordjyske’s yngre læsere på øen dengang med begejstring, idet de så ikke længere vil være henvist til at begive sig til at bevæge sig til Thisted eller Skive efter de berømte burgere.

Byggemodner resten af området

Udvalgsformanden oplyser, at efterspørgsel får kommunen til at klargøre den sydlige del af Aabro Fald til flere byggerier.

- Vi vil byggemodne resten af lokalplanområdet Aabro Fald. Det går vi i gang med nu, og de fire-fem grunde, der er plads til, vil være klar til sommerferien. Vi har fået to henvendelser fra interesserede, og her snakker jeg ikke om McDonald’s, siger Meiner Nørgaard.