Med skovl og gummistøvler: Turister skal hjælpe med naturgenopretning

Træk i gummistøvler eller vaders. Grib en skovl og vær med til at gøre et stykke arbejde for et naturprojekt. Til gengæld får du, ud over naturoplevelsen, lejlighed til møde både lokale ildsjæle og nogle af de største fagfolk inden for naturgenopretning. Og både før efter arbejdet bliver der budt på god mad med lokale råvarer. Og en god seng at sove i.

Det er konceptet for et nyt turismetiltag, som er sat i værk af Limfjordsrådet og i weekenden 8.-10. september afprøves med fire pakkerejser til ligeså mange naturprojekter forskellige steder omkring fjorden.

Det er Morsø Turistbureau, der har stået for at samle delelementerne og for salget de fire små pakkerejser. Én af dem går til Mors - nærmere bestemt til Karby i det sydvestlige hjørne af øen.

Her handler det om naturgenopretning omkring Ejstrup Bæk, et vandløb, der har fået genskabt sine naturlige slyngninger. Men der er behov for forbedring af de fysiske forhold i vandløbet med udlægning af sten og grus - og det er det, deltagerne i grupperejsen til Mors bliver bedt om at hjælpe med.

Arbejdet skal foregå lørdag 9. september, efter indkvartering aftenen før på bed and breakfast andre steder på øen.

Ejstrup Bæk ved Karby fik for nogle år siden sine slyngninger tilbage, Men åen har stadig brug for naturgenopretning, og det er et af de projekter, som turister - fra nær og fjern - bliver inviteret til at bidrage til. Arkivfoto: Bo Lehm

Weekendturen slutter om søndagen med besøg på Limfjordsmuseet i Løgstør, en tur langs kanalen i skib eller bus - og også her et stykke naturgenopretning med kyst- og kanalrensning.

Dette sidste programpunkt er fælles for alle de fire ture, som er blevet udbudt - de øvrige handler om vandløbsrestaureringer i den østlige del af Limfjorden og ved Struer, samt vedligeholdelse af gydebanker ved Skive.

Indtil nu er det dog mere end småt med tilmeldingerne. Faktisk er der ikke nogen, som har købt pakkerejserne, der står til knap 2400 kr. pr. person.

Turistchef Bente Kristensen, der er leder af Morsø Turistbureau, tror dog stadig på, at i hvert fald nogle af de fire projekter bliver gennemført:

- Og der er mulighed for at fravælge overnatningen, så man stadig får samværet med fagfolkene og de lokale ildsjæle - og de gode måltider, siger hun.

I alle tilfælde er turistchefen begejstret for konceptet, der går under navnet "regenerativ turisme" og som bl. a. er afprøvet med succes på Færøerne:

- Det er vanvittig spændende. Jeg tror på, at det kan blive stort. Men når man sætter noget nyt i søen, kræver det noget, og det kan godt være, det skal gøres på en anden måde. Men nu skyder vi det i gang, siger Bente Kristensen.