Meiner med hint til Hans Ejner

MORS:- Borgmesteren og hans folk har købt et professionelt filmselskab til at stå for deres reklamer op til valget. Det har vi ikke råd til i Dansk Folkeparti, så langt hen ad vejen klarer vi det ad frivillighedens vej. Det tror jeg faktisk også er det mest sunde, og så afspejler det godt det lokalsamfund vi alle er en del af, nemlig at Mors er begunstiget af rigtig mange frivillige personer der gør en enorm indsats, og det ligger mig meget på sinde, at kommunen skal støtte op de frivillige initiativer.

Normalt står de last og brast, og det gør de nok også efter kommunalvalget 16. november. Alligevel leverer Meiner Nørgaard på DF’s vegne dette lille spark til Venstre og borgmester i Morsø Kommune, Hans Ejner Bertelsen (V). Det gør han i en pressemeddelelse, hvis anledning er, at DF har sat sit hold til kommunalvalget.

Den nuværende 2. viceborgmester og formand for udvalg for teknik og miljø, Meiner Dissing Nørgaard, der har repræsenteret Dansk Folkeparti i Morsø Kommunalbestyrelse siden 2010, bliver igen spidskandidat. Nuværende kommunalbestyrelsesmedlem og sosu-assistent Anette Svindborg genopstiller. De øvrige på listen er indehaveren af Morsø Maskinstation i Karby, Lars Brian Hovmøller, bagermester Palle Odgaard, Sejerslev og efterlønner Kjeld Jensen, Nykøbing. Partiet regner med at supplere listen med et par navne.

Væk fra sognerådspolitik

Meiner Nørgaard har flere meninger om Venstre, som han bringer til torvs i pressemeddelelsen:

- I den nuværende kommunalbestyrelse er der et Venstre-flertal, det behøver der ikke være efter næste valg. Det har ikke været det store problem i denne periode, Dansk Folkeparti har haft masser af indflydelse, men vi skal helst ikke tilbage til sognerådspolitikken, vi skal have maksimal borgerinddragelse og åbenhed, og det er jeg og DF garant for, udtaler han.

Men DF går til valg på fortsat borgerligt samarbejde. Målsætningen er at blive landets mest erhvervsvenlige kommune, og formanden fremhæver energirenovering og vådområder. Det skal være grøn omstilling med DF’s sunde fornuft, hedder det.