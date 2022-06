Mere end 500 gratis oplevelser: Kulturmødet er klar med stort program

NYKØBING:Mere end 500 gratis arrangementer med musik, debatter og samtaler med kunstnere, tænkere og politikere venter gæsterne på årets Kulturmøde på Mors. Det fulde program er nu offentliggjort, selv om flere oplevelser kan komme til, inden arrangementet løber af stabelen 25.-27. august.

Man kan blandt andet opleve forfatter og journalist Leif Davidsen give et bud på, hvad Putin vil med invasionen af Ukraine, og man kan høre Svend Brinkman sætte WHO på briksen i en samtale om, hvordan kunst og kultur hjælper modtagelsen af ukrainske flygtninge i Polen.

Museumsdirektør Rane Willerslev vil i en samtale insistere på, at vi skal kende vores fortid, for at kunne udvikle os til fremtiden. Og forfatter Johanne Mygind og debattør Emma Holten sætter spørgsmålstegn ved, hvor langt vi egentlig er i kvindekampen.

Grønlands Nationalteater deltager i en samtale om identitet og ligeværd, og i et andet arrangement kan man høre forfatteren Kim Leine i en debat om relationen mellem Danmark og Grønland.

Forfattere på scenen

Forfatterne Glenn Bech og Kristian Leth diskuterer maskulinitet, forfatter Josefine Klougart og hjerneforsker Andreas Roepstorff taler om sanselighed, mens instruktørerne Christian Tafdrup og Sargun Oshana samtaler om ondskab.

Litteraturen har en markant plads på Kulturmødet, hvor debuterende forfattere som Vilma Sandnes Johansson og Fine Gråbøl blandt andet er inviteret til at tale om temaer som sorg og psykisk sygdom blandt unge.

De mange paneldebatter og samtaler styres af Clement Kjærsgaard, Ane Cortzen, Adam Holm og mange flere.

En ny scene på Kulturmødet er Historiehaven ved Dueholm Kloster. Her vil man kunne møde dedikerede museumsfolk, der får lov at nørde med deres gode fortællinger. Man kan for eksempel høre om planters rolle i kulturhistorien, om stormfloder og livet på Limfjordstangen og om rakkere og natmænd.

På KulturVejen kan man blandt andet høre om så forskellige emner som bier, demokrati og jyske dialekter i Aarhus Universitets stand.

Nyt ungeområde

Kulturmødet har et særligt fokus på den unge generation. Der åbner i år et helt nyt ungeområde i samarbejde med UngKult, hvor der vil være åbningsdebat med spot på "stærke ungefællesskaber, der rykker", et ambitiøst musikprogram med blandt andre Zar Paulo, Fäbrak og Guldimund, samt en national kulturpolitisk debat med lederne af de danske ungdomspartier.

- Vi vil så kunstneriske frø i næste generation og være med til bringe endnu flere stemmer ind i den nationale kulturdebat. Derfor er det helt afgørende for Kulturmødet at gå forrest, når det handler om at give plads til børn og unge i programmet, udtaler direktør for Kulturmødet Trine Bang i en pressemeddelelse.

Hun er heller ikke bleg for at kalde musikprogrammet for "det største til dato". Udvidelsen af Kulturmødet til og med lørdag aften betyder, at der er blevet plads til flere oplevelser, som man ikke vil kunne se på andre festivaler eller steder. Blandt andet de særlige musikalske mash-ups, hvor Steffen Brandt fra TV-2 går på scenen med strygerensemblet Who Killed Bambi, mens operasangeren Andrea Pellegrini optræder sammen med Jacob Binzer fra DAD. Der er også store folkelige koncerter med navne som Hugorm, Katinka Band og Burning Red Ivanhoe.

Kunsten vil også dukke op mange andre steder i Nykøbing i de dage, Kulturmødet varer. I Bio Mors viser Danske Filminstruktører for eksempel et udvalg af cinematiske dokumentarfilm som "Kim Kanonarm" og "De Blindes Verden", og på Kulturvejen præsenterer Dansehallerne Bouncing Narratives, der er en performance-installation bestående af en container med en trrampolin som tag. Nykøbing Kirke danner blandt andet rammen om et tværkunstnerisk værk, Refrakto, der tager afsæt i religiøse og spirituelle traditioner gennem musikhistorien. Refrakto er en helhedsoplevelse af musik, lyd, lys og laser, skabt af Den Sorte Skole og kunstnerkollektivet Vertigo.

Området ved fjorden bliver i år udelukkende for børn, mens de unge rykker op til festivalpladsen ved Musikværket. Arkivfoto: Diana Holm

Kulturfjorden for børn

Mens ungeområdet i år flytter op til festivalpladsen ved Musikværket, så får børnene arealet ved fjorden, Kulturfjorden, for sig selv. Her bliver et særligt børneprogram alle tre dage med cirkus, dans, musik og teater.

Caspar Ryttergaard fra Kulturmødets sekretariat oplyser, at man vil kunne hente en app med hele programmet, hvor man vil kunne sammensætte sit eget program, hvis man vil forberede sig hjemmefra. Der vil dog fortsat også blive trykt et time-for-time program i lommeformat.

I år vil man i øvrigt gå tilbage til det tidligere princip om "først til mølle", i stedet for at folk skal bestille billet på forhånd.

- Det er mere charmerende og fair over for publikum, og så undgår vi også, at folk hamstrer de gratis billetter, siger Caspar Ryttergaard.