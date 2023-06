Mere end 500 oplevelser på tre dage: Kulturmødet er klar med fuldt program

NYKØBING:Med over 500 arrangementer i løbet af tre, tætpakkede dage er Kulturmødet Mors klar til at fejre sit 10 års jubilæum med maner. Hele programmet kan nu ses på Kulturmødets hjemmeside.

Årets program udspringer af temaerne "Demokrati og samfund," "Næste generation," "Grøn fremtid," "Trivsel og sundhed," "Medier og teknologi," samt "Fremtid og forretning". Kulturminister Jakob Engel-Schmidt vil sammen med en lang række kollegaer fra Folketinget, regioner og kommuner diskutere de aktuelle dagsordener i selskab med stærke stemmer som aktivist Emma Holten, professor Svend Brinkmann, museumsdirektør Astrid la Cour, fremtidsforsker Niklas Larsen, kunstner Jeppe Hein, arkitekt Jan Geel, kunstner Bjørn Nørgaard, musiker og sangskriver Nanna Jacobi, formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg og mange flere.

Ud over at debattere kunsten og kulturens position og rolle i samfundet præsenterer Kulturmødet kunsten gennem et ambitiøst oplevelses- og festivalprogram. De tusindvis af gæster kan blandt andet opleve nogle af tidens store litterære stemmer som Glenn Bech, Caspar Eric, Anna Juul og Iben Albinus, klassiske koncerter med stjerne-cellisten Josefine Opsahl, Aalborg Symfoniorkester og Who Killed Bambi og store aftenkoncerter med Barselona, Zar Paulo og den fremadstormende kunstner eee gee.

I år har man med støtte fra A.P. Møller Fonden, gjort ekstra for at engagere vores nordiske naboer i årets Kulturmøde. Med mere end 45 kunstnere, forskere, kulturaktører og unge stemmer, får Norden en helt central plads i programmet. Man kan blandt andet lytte til samtaler med forfatterne Einar Már Guðmundsson (IS), Niviaq Korneliussen (GL), journalist Åsa Linderborg (SE), den verdenskendte geolog og forfatter Minik Rosing (GL), den svenske ambassadør Charlotte Wrangberg (SE), samt Norges helt store filminstruktør Joachim Trier (NO), og arkitektur-entusiaster kan se frem til to nordiske topprofiler, nemlig arkitektur-journalist og tv-vært Mark Isitt (SE) og grundlæggeren af Snøhetta Kjetil Thorsen (NO).

Programmet på ungdommens kulturmøde Ung Kult byder blandt andet på nogle af tidens store danske upcoming artister som Ida Laurberg, Afskum og Iomfro.

Børnene får igen deres helt eget Kulturmøde ved fjorden. De kan se frem til unikke oplevelser med alt fra trommekoncerter med verdensmestrene Rune Thorsteinsson & Peter Stavrum, koncert med Onkel Reje til børneopera fra Det Kongelige Teater. Inge Thorup fra DR Ultra er vært på Børnenes Kulturmøde.

Om torsdagen og fredagen vil Børnenes Kulturmøde have et særligt program for daginstitutioner og skoler, som er blevet til i tæt partnerskab med Kulturkanten. Her vil mere end 2000 børn fra Mors og omegn deltage i forskellige workshops, forestillinger og koncerter.

Kulturmødet løber af stablen fra den 24.-26. august.