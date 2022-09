Mere end en tredobling på Mors: Så dyr bliver fjernvarmen

NYKØBING:Det bliver dyrere for kunderne hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk at tænde for radiatoren denne vinter. Meget dyrere.

Grundet den energikrise, der har ramt hele verden, varsler Nykøbing Mors Fjernvarmeværk i en pressemeddelelse en prisstigning på fjernvarme fra 1. januar 2023. Prisen vil, som det ser ud nu, stige fra 625 kroner til et niveau omkring 2.000 kroner/MWh inklusive moms.

De stigende brændselspriser på gas og el har fået Nykøbing Mors Fjernvarmeværk til at se sig om efter flere og nye typer brændsler, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi anvender i dag 50% naturgas, 35% el og 15% solenergi i vores produktion. Det er vi imidlertid ved at ændre på således, at vi fremover også sandsynligvis kommer til at fyre med biobrændsler. Vi ønsker flere ben at stå på, fortæller Bjarne Østergaard, Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

Det er et af de tiltag, man tager for at imødegå den aktuelle krise.

- Men omstilling tager tid, og vi er derfor formentligt først klar i løbet af 2024 med dette ekstra ben i vores brændselsforsyning, fortæller Bjarne Østergaard.

- Derfor skal vi også på det kraftigste opfordre forbrugerne til at spare på energien. Både når det gælder opvarmning, men også forbruget af varmt vand samt elektricitet, påpeger Bjarne Østergaard.