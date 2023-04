Mere plads til Kulturmødet

NYKØBING:Et areal på cirka 4000 kvadratmeter skifter ejer, i forbindelse med at Netselskabet Elværket A/S bygger en ny transformerstation på Gasværksvej i Nykøbing. Det vil betyde, at Kulturmødet Mors fremadrettet får et større og mere sammenhængende areal at brede sig på bag Musikværket.

Morsø Kommune er blevet enig med Netselskabet Elværket A/S om et mageskifte, så den ny transformerstation bliver placeret på en ubebygget grund på Gasværksvej 78, der i dag er ejet af kommunen. Til gengæld overtager Morsø Kommune dele af den ubebyggede grund Gasværksvej 62, der benyttes som madområde i forbindelse med Kulturmødet.

Den eksisterende transformerstation ligger nærmest midt i det område, hvor Kulturmødet har telte, scener og madboder.

Det er planen, at den ny transformerstation bliver placeret delvist i en bygning. Den nuværende transformerstation vil efterfølgende blive fjernet inden for to år.