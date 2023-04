Metalfest: Der er liv i den døde ø

NYKØBING:- Det er vidunderligt, at der er kommet sådan en festival på Mors. Ellers skal vi helt til Viborg eller Aalborg for at høre den slags musik. Jeg håber virkeligt, det her kommer til at køre. Vi er vilde med heavy metal, næsten uanset hvad, men her på festivalen er det nok især Svartsot, siger Linda Nørgaard fra Thorsted vest for Thisted.

Og så er det jo meget oplagt, at hun og veninden Natascha Ravnsbæk står og sludrer med guitaristen Chris Frederiksen fra folk metal bandet Svartsot, der er udset til hovednavn på Death Island Festival i Musikværket i Nykøbing denne påskelørdag. Stemningen er afslappet og hyggelig her lige før, det går løs med det første af fem bands. Heavyfans brænder den indre energi af foran scenen, og bagefter er de fromme som lam.

- Vi er vilde med metal, siger gymnasielærerne Natascha og Linda. Chris fra Svartsot lapper den i sig. Foto: Bente Poder

Linda er gymnasielærer i Viborg, og det er hendes tidligere kollega, Natascha, også, dog i Aalborg.

- Det er en generationsting. Det var alle os, der var vilde med den musik i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, der stadigvæk hører det. Men jeg ved ikke helt hvem publikum er her på festivalen. Jeg er kommet tilbage til Thy efter mange år i Aarhus og København, siger Linda Nørgaard.

- Jeg lytter til meget forskellig musik, men det er metal, der trækker mest, siger Natascha Ravnsbæk.

Death Island Festival byder også på aldersmæssig spredning blandt publikum. Foto: Bente Poder

Ude i foyeren sidder to unge fyre og en kvinde. Det er trioen Captain Buzzface fra Thisted, der om lidt åbner metalfesten. Hun spiller bas, og de to, som er brødre, er sønner af guitarhelten Walter Trout, der en stor del af året bor i Vorupør. Men han spiller jo bluesbaseret rock?

Captain Buzzface med hjemsted i Thisted fyrer den af. Foto: Bente Poder

- Det er heller ikke heavymusik, vi spiller i Captain Buzzface. Snarere garagerock, som er inspireret af noget af den hårdere musik, min far spillede tidligere. Vi er vokset op i Californien, men min bror Jon bor nu i København og jeg bor i Thisted. Jeg er på jagt efter efter et job, men vi prøver også at komme så meget ud at spille med bandet som muligt, siger guitarist og sanger Michael Trout alias Biskit Danger Braendgaard.

Accenten lyder ægte amerikansk, da Captain Buzzface går på, mens et aldersmæssigt spredt publikum begynder at samles foran scenen. Festivalarrangør Marco Angioni er glad for at give et ungt lokalt navn chancen sammen med mere etablerede navne.

- Alt er godt. Vi har solgt 245 billetter, siger arrangør Marco Angioni. Foto: Bente Poder

- Vi kan ikke klage over noget. Der er solgt 245 billetter, så festivalen løber fint rundt, siger Marco Angioni, der selv skal på scenen med bandet Meridian.