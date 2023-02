Metalfest sprænger rammen

NYKØBING:- Jeg har her til morgen fået en bekræftende mail fra Bent Hjort, der er leder af Musikværket. Det er i orden, at vi udvider festivalen og rykker ind i den store sal. I øjeblikket er der 75 billetter tilbage, men man skal nok skynde sig.

Det siger Marco Angioni, arrangør af Death Island Festival, det største heavy metal-arrangement på "dødens ø", Mors, i mange år. Han måtte i sidste uge melde udsolgt til arrangementet, der løber af stabelen påskelørdag, 8. april, men fik så den tanke at skabe mere luft og 100 flere pladser til publikum ved at flytte musikken fra lille til store sal på Musikværket.

- Det bliver ikke ren fortjeneste, for vi er nødt til at leje ekstra baggear i form af et større anlæg. Men selvfølgelig er jeg meget glad for interessen. Der er i øjeblikket solgt 160 billetter. Vi regner med at bruge balkonen i den store sal til salg af merchandise, siger Marco Angioni.

Programmet bliver der ikke rokket ved. Fem danske metalbands optræder i løbet af den lange lørdag, heraf et par med lokalt islæt.