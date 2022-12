Metalfestival på Mors: Døden kommer til påske

NYKØBING:Til Nordjyske sagde Marco Angioni i april, at hans endags metalfestival var udsat og ville finde sted 1. april 2023.

Det viste sig at være en aprilsnar.

Nu melder ejeren af Angioni Studios i Nykøbing, at Death Island Festival afvikles påskelørdag 8. april i Musikværket. Det morbide navn på begivenheden hentyder netop til, at Mors på latin betyder død eller døden, og at det lokalt har været en lang, død periode for den hårde del af rockmusikken.

- Efter 10 år uden metal-koncerter er det på tide, der igen kommer mere heavy metal og ægte rock på øen. Mit studie er nabo til Musikværket, så samarbejdet er oplagt. Allerede nu er der signet to bands. Det bliver ikoniske Red Warszawa og Tease the Demon. Derudover er vi i fuld gang med at sætte de sidste navne på programmet til en fed aften, siger Marco Angioni, der er født i Cagliari på Sardinien i 1973 og har sin kone, fotografen Lena Angioni med som samarbejdspartner.

Målet er at hyre fem navne til festivalen. Tease the Demon er en kvartet fra Hobro, som i 2020 fik udsendt sit debutalbum "A Series of Unfortunate Events". Stilen er klassisk heavy metal med growl på vokalen og hurtige, tunge guitarriffs. Mere kendt er sjællandske Red Warszawa, også fire mand, der siden starten i 1980'erne har kombineret heavy og hård rock med politisk ukorrekt humor. De blev i 1990'erne kendt via DR's Børneradio og nummeret "Hurra skolen brænder". Det seneste af en stribe album kom i 2020 og hedder "Lade". Her kan nydes titler som "Narkomanen han har altid travlt", "Dildoparti for mænd" og "Jeg kan ikke lide folk med briller".

Sådan så Red Warszawa ud i 2010. PR foto

Mangfoldigt musikværk

Administrator af Musikværket, Bent Hjort, har været en samarbejdspartner for Death Island Festival og har hjulpet med at søge penge fra blandt andet Morsø Kommune og Statens Kunstfond. Han siger:

- Det er så skønt når lokale kræfter kontakter musikværket med deres ideer, til hvad der skal ske i huset. Samarbejdet med Marco er helt oplagt. Både fordi vi er naboer, og fordi hele konceptet med en metalfestival er bundsolidt. Musikværket vil glæde sig til at lægge rammer til og dermed understøtte den fortsatte ambition om et mangfoldigt program i Musikværket. Death Island Festival bliver helt sikkert en kæmpe oplevelse, siger Bent Hjort.