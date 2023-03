Mette fik sit skilt tilbage

SKOVSTED:"Tak for artiklen - mit skilt er i dag leveret hjem til mig af en forælder, der havde fundet det og undskyldte på de unges vegne."

Denne sms-besked sendte Mette Nielsen, indehaver af hundefoder-firmaet Thy Barf i Skovsted ved Hillerslev her i weekenden til Nordjyske. Det skete, efter at Nordjyske fredag havde berettet om, at Mette og Thy Barf havde mistet det skilt på Skovstedvej, som leder kunder ned til gården og virksomheden.

Men alt endte godt, konstaterer Mette.

- Det var jo så nogle unge mennesker, der havde pillet skiltepladen ud af rammen og taget den med. Det er nok sket i kådhed, men godt, at jeg fik skiltet tilbage, siger Mette Nielsen.

Det røde skilt er endnu ikke blevet monteret i rammen.

- Jeg venter lige et par dage. Imens vil jeg kontakte Thisted Kommune for at få helt styr på, om mit skilt er opstillet efter reglerne. Men jeg håber og forventer, at det derefter kommer tilbage på plads, siger Mette Nielsen.