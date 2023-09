Michelin-kok sætter sin titel på spil: Hvem kan vippe Nicolas af pinden?

Der er lagt op til noget af en konkurrence, når DM i Østersgastronomi løber af stablen 15. oktober. Her er sidste års vinder Nicolas Min Jørgensen fra Restaurant Tri i Agger klar til at tage kampen op igen. Siden sidst har Nicholas Min Jørgensen og hans to ansatte på Restaurant Tri modtaget en michelin-stjerne.

Men noget tyder på, at Nicolas Min Jørgensen får kamp til stregen. Intet mindre end syv af Danmarks bedste kokke skal dyste imod ham heriblandt Benjamin Hylleberg, Café Morville i Viborg, og Tommy Jespersen, Holckenhavn Slot i Nyborg, som løb med henholdsvis 2. og 3. pladsen i konkurrencen i 2022. Et andet tungt navn i deltagerfeltet er køkkenchefen fra Ruths Hotel i Skagen Jack Kramer.

- DM i Østersgastronomi er en skrap konkurrence om både hæder og ære. Kokkene vil give publikum nogle fantastiske oplevelser på dagen, hvor publikum også får chancen for at smage retterne, der skal bedømmes af dommerpanelet, siger Thomas Riis, vicepræsident i Kokkeforeningen Danmark.

DM i Østersgastronomi afholdes sammen med den årlige Østers- og Muslingepremiere, som finder sted fredag 13. oktober til søndag 15. oktober på havnen i Nykøbing. Her plejer folk fra hele landet at komme til øen, og på Mors glæder man sig over den store interesse.

Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune og formand for Foreningen Danmarks Skaldyrhovedstad, understreger vigtigheden af begivenheden:

- Østers- og Muslingepremieren handler om at samle lokalsamfundet og fejre vores stolthed over skaldyrsproduktionen og vores kulinariske traditioner. Vi glæder os til at dele det med alle gæsterne.

Der er fri entré for alle, som skulle have lyst til at lægge vejen forbi.