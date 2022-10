Middelalderligt mareridt i gågaden

NYKØBING:Der er noget med børn og blod. Det er ikke nogen sund cocktail, og de billeder, den giver os på nethinden, vil vi helst fortrænge. Men det kunne man bare ikke i det indre Nykøbing onsdag aften. Det ene skrækscenarie efter det andet drog forbi langs gågaden, hvor en gysende folkemængde spærrede øjnene op og tog det ind. Som en mareridtsagtig midnatsmesse i en middelalderlig købstad.

Halloween har i den grad hjemsøgt Nykøbing i uge 42. Mors Handel, Limfjordsteatret, Morsø Folkebibliotek, ja børn og voksne på Mors ikke at forglemme, har skabt en tradition, som drager folk af huse langvejs fra, selv om de vel egentlig burde blive hjemme foran skærmen og forsøge at holde nerverne i ro.

Catja, Claudia, Cloe Marie, mor Mathilde og Connor fra Hald mellem Skive og Viborg. Familien har tidligere boet på Mors og vil ikke undvære Halloween i Nykøbing.

- Vi kommer hvert år. Vi har tidligere boet på Mors, men er flyttet til Hald syd for Skive. Vi kommer også på Spøttrup borg til Halloween, og det er også pænt uhyggeligt, men intet slår paraden her i Nykøbing. Den kunne man lære noget af mange andre steder, sagde Mathilde. Hun er mor til syv, men ser ikke spor træt ud. De fem af børnene var med denne aften og havde været en tur inde på biblioteket for at blive sminket til skræk og advarsel.

Limfjordsteaterchef Gitta Malling havde fået et hekselook, og hun kunne nok godt have brugt en kost at futte rundt på for at få paraden stillet op på Støberitorvet inden turen gennem byen.

Et sminket ar. Teaterchef Gitta Malling i gang med kosten på et ungt ansigt.

- Alle sejl er sat, nu skal vi bare have det i gang, nåede hun at sige. Handelschef Lisbeth Thrysøe, der har trukket i alle trådene, havde lidt mere tid inden bag sin forklædning.

- I år har Limfjordsteatret gået all in med at løfte paraden i vejret, blandt andet med en kæmpe ravn på stylter. Det giver en ekstra wauw-effekt. For at komme omkring det problem, at optoget blev lidt dødt i enden, fordi der kun var lyd og musik oppe foran, har vi hyret Morsø Garden ind til at gå i midten og spille noget uhyggelig og effektfuld marchmusik. Så der bliver hele tiden noget at se og høre på, sagde Lisbeth Thrysøe.

Ravnen mod aften. Stemningsbillede fra Algade.

Det hele vokser, konstaterede handelschefen.

- Vi har haft mere travlt hele dagen i dag i forhold til tidligere år. Vi har haft ansigtsmaling flere steder, og det er startet tidligere. Deltagerne har kunnet få sat hår hos hele fem frisører, og der har været kø. Det bliver så godt, det vil sige ondt, og det er ikke noget for de små børn, sagde Lisbeth Thrysøe.

Op til Klostertorvet og tilbage til Rådhustorvet gik paraden. Oppe på balkonen på det gamle rådhus stod borgmester Hans Ejner Bertelsen, og han var ikke klædt ud, så vidt man kunne skimte i den skumle aftenbelysning.

- Velkommen. Igen er det blevet tid til en af årets store begivenheder på Mors. Et gammelt ordsprog siger, at klæder skaber folk, og det må man sande med denne fantastiske parade, sagde Venstre-borgmesteren, der nok kunne se gennem fingre med, at den megen teaterblod ned over kinder og klæder blandede sig med ikke så få røde socialdemokratiske valgballoner, som de mindste tydeligvis var begejstrede for.

Limfjordsteatret havde sørget for ildshow på Rådhustorvet.

Og til slut fik folk et fejende flot feminint ildshow at gå hjem på.

Halloween i Nykøbing 2022