Mindreårigs advokat om masseanklager mod Jens-Peter Skov: - De stiller ikke min klients sag bedre

THY-MORS:Ekstra Bladets historie om, at en række tidligere medarbejdere på Sallingsund Færgekro beskylder ejeren, Jens-Peter Skov, for krænkende adfærd får næppe den store indvirkning på den sag, som kromanden i forvejen er involveret i vedrørende en episode på busterminalen i Nykøbing 8. september 2021.

Det mener Carsten Lyngs, der er bistandsadvokat for den 14-årige dreng, der er den anden part i sagen.

- De reelle problemer er: Er det, der skete på busterminalen i Nykøbing, foregået frivilligt? Og hvad vidste Jens-Peter Skov eller burde Jens-Peter Skov vide om drengens alder, siger Carsten Lyngs.

Carsten Lyngs har på vegne af drengen og hans mor presset på for at få kroejeren tiltalt for at have haft sex med en mindreårig og for at have fuldført akten på trods af, at drengen har forklaret, at han forsøgte at sige fra.

Den sag har Midt- og Vestjyllands Politi to gange afvist at føre med henvisning til, at der ville være tale om påstand mod påstand, idet det i retten ikke vil kunne bevises, at Jens-Peter Skov kendte drengens alder. Kroejeren har forklaret, at drengen via app'en Grindr havde opgivet sin alder til 20 år. Heller ikke påstanden om manglende samtykke mener politiet at kunne føre bevis for.

Moren og advokaten henholder sig til, at Skov som den ældre part havde pligt til på forhånd at sikre sig kendskab til sin partners alder.

Advokat rykker for svar

Advokaten benyttede muligheden for igen at klage over politiets afgørelse. Det skete 9. maj.

- Jeg har endnu ikke modtaget svar. Så sent som i går rykkede jeg for en afgørelse hos Statsadvokaten i Viborg og gjorde opmærksom på, at jeg gerne skulle have et svar, således at man, hvis man tager sagen op, kan nå at underrette Jens-Peter Skov inden 3. juli, siger Carsten Lyngs.

Den seneste afgørelse og altså afvisning af at rejse tiltale er dateret 4. maj, og der gælder en to måneders frist for at tage stilling til klager over politiets afgørelse. I mellemtiden har Ekstra Bladet de seneste dage berettet om 17 tidligere ansatte på Sallingsund Færgekro, der har følt sig udsat for "seksuel chikane og psykisk terror" af deres daværende chef, Jens-Peter Skov. Ekstra Bladet har tirsdag fulgt op ved at beskrive sagen fra busterminalen, som Nordjyske hidtil som det eneste medie har beskrevet detaljeret gennem de seneste otte måneder.

Episoderne fra kroen har ligesom busterminalsagen ikke været vurderet i en retssal. Men påvirker de mange eksempler den sag, som du fører på vegne af den unge mand?

- Det siger isoleret set ikke noget konkret og brugbart om min sag andet, end at der også er andre, som føler sig forulempet af Jens-Peter Skov, siger Carsten Lyngs.

Part i sagen skulle skaffe bevis

Ekstra Bladet har indhentet udtalelser fra andre advokater, som undrer sig over, at politiet bad moren til den dengang 14-årige om at genskabe den slettede korrespondance på Grindr for at skaffe bevis for, at parterne udvekslede aldersoplysninger. At fremskaffe beviser må aldrig overlades til parterne i en sag, anfører de.

Har du fremført det argument over for politiet?

- Det er usædvanligt at bede en part i sagen om det. Men politiet mener jo, at de har løbet panden mod en mur i det, som de har forsøgt. Og så er det i min optik vel fair nok, at man siger: Prøv om du kan være behjælpelig. Det kunne jo mirakuløst være, at man havde bedre muligheder for det som tidligere bruger, end politiet har, siger advokaten.

Men du har ikke anfægtet den usædvanlige opfordring fra politiet?

- Når politiet udtaler, at det ikke kan komme videre, kunne man selvfølgelig have spurgt Statsadvokaten, om det virkelig kan passe. Jeg er i stedet gået efter fremdrift i sagen frem for at skyde på nogen, siger Carsten Lyngs.

Han oplyser, at han personligt slipper sagen på fredag, hvor han går på pension. Den overtages af kollegaen hos Advodan, Rasmus Kronborg.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Jens-Peter Skov. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.