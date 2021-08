Ministerbesøg om vejudvidelse domineret af altoverskyggende råvareproblematik

NYKØBING:Der var lagt op til en snak om den gavnlige effekt af regeringens planlagte udvidelse af Rute 26/34, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) besøgte Vilsund Blue mandag formiddag.

Men det var en helt anden mere presserende problemstilling, der var i fokus hos værterne i Mors-virksomheden: Nemlig manglen på råvarer.

Nordjyske har tidligere beskrevet den kamp, muslingeerhvervet kæmper, for at få lov til at fiske tilstrækkeligt med muslinger i dansk farvand.

Problemstillingen er især relevant, når det kommer til at vægte eventuelt kommende investeringer, fortæller ejer og administrerende direktør hos Vilsund Blue, Poul Kærgaard:

- Vi kan ikke begynde at planlægge en fremtid, hvis ikke vi har noget vished, når det kommer til råvarer, siger han.

En anden problemstilling, der blev snakket en del om, var manglen på arbejdskraft, der er en problemstilling på Vilsund Blue og flere andre virksomheder på øen:

- Vi mangler noget mere arbejdskraft. Vores gennemsnitsalder begynder at være lidt høj, så vi vil gerne have nogle unge kræfter ind, siger Poul Kærgaard.

Erhvervsministeren fik lejlighed til at tale en smule om den vejudvidelse, der forhåbentlig kan betyde mere mobilitet for varer og arbejdskraft.

- Udvidelsen af rute 26 vil betyde at rigtig mange virksomheder, der skal have transporteret deres varer, kan få en nemmere hverdag med bedre konkurrenceevne, siger han.

Simon Kollerup anerkendte dog også bekymringen om råvarerne og vigtigheden af at forsøge at fjerne politiske barrierer, der kan sætte en stopper for væksten.

Når det kommer til at sikre, at der også kan fiskes muslinger i fjorden i fremtiden, giver han stafetten videre til Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, som besøger Vilsund Blue på torsdag:

- For mig er det vigtigt, både som erhvervsminister, men også som lokal, at vi har virksomheder, der skaber flere nye arbejdspladser, og ikke bare afvikler. Der er et politisk stykke arbejde at gøre her, siger han og tilføjer:

- Nu løser vi det med vejene, men om vi får løst det med muslingerne, det ved jeg ikke. Men vi må i hvert fald gøre et forsøg.