Mirakel-doktor? Nordjyske tester alternativ behandling

NYKØBING:- Vi prøver med rød svingel!

Torben Frank Andersen placerer den lille plastpose med græspollen nederst på min kind. Samtidig tager han fat i min knyttede hånd for enden af den arm, jeg har strakt ud, og beder mig holde imod, mens han presser min arm nedad.

Intet problem at holde igen. Armen bliver i sin position.

- Så prøver vi med alm. hvene. Det er en af de mest udbredte græsarter, og den findes i de fleste plæner, siger Torben Frank Andersen og placerer en ny pose med plantepollen samme sted som før, oven over min mundvige.

Jeg gør klar til at holde armen strakt, når han presser. Men det kan jeg ikke. Armen glider viljeløst nedad som følge af presset.

Allergenerne lader sig ikke bremse af en plastikpose. Foto: Bo Lehm

- Du er allergisk over for alm. hvene. Så ved vi det. Nu skal vi have fundet ud af, hvor gammel du var, da allergien opstod, så vi kan hjælpe hjernen med at slette den oplysning!

Vi befinder os ikke i et klinisk behandlingsrum, men i en lys stue på Fruevej i Nykøbing. Møblementet er Hans J. Wegners savbukstole med tilhørende spisebord, og der er hverken instrumenter eller remedier tilstede, bortset fra de nævnte plastposer med forskellige græsser. For det er ikke i det ydre, AllergiKompagniet fører sig frem, selv om Torben Frank Andersen fra 1. marts har lejet et lokale på Højbro længere inde i byen, hvor han kan se sine patienter.

- Til næste år kan AllergiKompagniet fejre 25 års jubilæum. Jeg er oprindelig biolog, men tog i 1990'erne en uddannelse til kinesiolog. Jeg havde arbejdet som forsker på Københavns Universitet, men jo mere jeg trængte ned i mit specialområde, jo mindre så jeg helheden, og jo mindre kom jeg ud i naturen. Så jeg sagde op og startede behandling sammen med min læremester Ole Larsen. I dag er jeg mere i naturen for at samle pollenprøver, end jeg var dengang, jeg arbejdede som biolog, fortæller den 61-årige Torben Frank Andersen.

Først var det rygsmerter

Fokus var i starten rettet mod holistisk smertebehandling. Torben købte et kursuscenter i Skælskør, hvor kommunerne kunne sende blandt andre langtidssygemeldte rygpatienter hen på fem dages kurser, som blev fulgt op med et to dages forløb.

- Der skulle være tale om patienter, som var færdigafklarede - det vil sige opgivet af lægerne. Hvis vi blot kunne få to procent af dem ud på arbejdsmarkedet i stedet for en tidlig førtidspension, ville kommunernes udgift være dækket ind. Resultatet blev, at 68 procent af kursisterne kom tilbage på arbejdsmarkedet, siger Torben Frank Andersen.

AllegiKompagniet opbevarer prøver på omkring 25 græsarter. Praktiserende læger, som tilbyder allergitest, har som regel kun en enkelt. Foto: Bo Lehm

Men det blev andre tider med kommunesammenlægningen, hvor den slags forebyggende tilbud ofte faldt for sparekniven. Torben Frank Andersen sadlede om og satsede fuldt og helt på behandlingen af allergier, som han og hans samarbejdspartner havde haft fine resultater med. Vel at mærke uden brug af medicin.

- Underbevidstheden er en slavecomputer, som er ude af stand til at vurdere vigtigheden af de data, den får ind. Den reagerer med en slags kemisk fobi på alt, hvad den registrerer som farligt, og det er uanset, om det er en stor hanløve, der farer hen mod en, eller noget relativt uskyldigt som græspollen i luften, siger han.

Det er derfor, man kan bruge en simpel muskeltest i en udstrakt arm til at finde ud af, om hjernen bliver påvirket af det stof, der samtidig bliver holdt imod kinden ud for mundvigen, hvor der sidder et særligt følsomt center, som registrerer ydre påvirkninger.

- Hvis hjernen er klar og upåvirket af stressfaktorer, vil den kunne sende signal til en muskel om at holde igen. Men hvis hjernen distraheres af at skulle reagere på fare, kan den ikke samtidig sende signal ud i armen, og så bliver musklen slap, forklarer Torben Frank Andersen.

Et supplement til lægen

Det lyder logisk, men det er en logik, man næppe vil få serveret i en praktiserende læges konsultation. Hvordan har Torben, der startede i den eksakte videnskabs ringhjørne, pludseligt kunnet se sig selv tage kampen op mod sygdomme og lidelser med den alternative medicins midler?

- Det er ikke et enten-eller. Jeg betragter kinesiologi som komplementærviden. Den er et supplement til det etablerede og er ikke i modsætning til lægerne. I biologi er den eneste måde, du kan være videnskabelig på, at være nysgerrig. Al forskning starter med en hypotese, som afprøves, og efterhånden som man ser nogle resultater, opstår der en empiri. Og hvis folk hver gang bliver raske af det, man gør, må der være noget om det, siger han med et smil.

Torben Frank Andersen har skrevet en bog om allergibehandling sammen med sin læremester Ole Larsen. Foto: Bo Lehm

Og noget er der nok om det, for AllergiKompagniet har til dato behandlet 18.000 mennesker for diverse allergier og får en personlig anbefaling fra 80 procent af kunderne. Indehaver Torben Frank Andersen har en stribe licenstilknyttede behandlere ud over landet, og nu etablerer han afdeling i Nykøbing, fordi han sammen med sin samlever, kunstneren Natasscha Girelli, er flyttet til fra Sjælland.

Men hvad med dagens patient, skribenten, som årligt har døjet med græspollenallergi i forsommeren? Nu blev problemet indkredset til at skyldes alm. hvene, men Torben Frank Andersen kan også fjerne det, siger han.

- Først laver vi en virusscanning i din indre computer. Vi finder ud af, hvor gammel du var, da din hjerne besluttede sig for, at den pollen var farlig. Teknikken hedder regression, og jeg tæller ned i alder samtidig med, at jeg gentager muskeltesten, siger han.

Vi når ned til første levealder. Det er typisk, siger behandleren, for et barn som vågner i sin barnevogn og skriger skrækslagent, fordi mor er væk, vil tage alle samtidige sanseindtryk ind og forbinde dem med faresignaler. Klar til at blive fundet frem fra kartoteket den dag, den skrækindjagende pollentype igen forpester luften. Torben Frank Andersen sætter to fingre på min pande og beder mig lukke øjnene.

- Du forestiller dig nu, at du går tilbage gennem dig liv. Helt tilbage til dit første leveår, hvor der skete noget, som gav dig en allergisk reaktion over for græs, som du mærker som kløe og irritation af slimhinderne, siger han.

Man kan kun holde imod et fysisk pres, hvis hjernen er fri til at sende beskeden til musklen. Foto: Bo Lehm

Reaktionen er borte

Bagefter muskeltester vi igen. Ingen reaktion på alm. hvene.

- Nu tænder denne græssort ikke længere for amygdala, som er frygt- og forsvarscentret i din hjerne. Informationen om fare er slettet fra din harddisk. Der er heller ingen udslag ved de øvrige græsser, og der ses ofte en dominoeffekt, når man får slettet den værste påvirkning. Når vi når pollensæsonen, må vi se, om der er andre påvirkninger, som giver dig gene, og det er kun, hvis du igen får symptomer, at vi skal behandle dig. Regn altid med lidt opfølgning i sæsonen, for det er ikke et mirakel, bare et specielt håndværk, siger Torben.

Jeg takker Torben Frank Andersen. En smule overrumplet over, at der ikke skulle mere til, vælger jeg at se frem mod juni måneds højsæson for græspollen med fortrøstning.