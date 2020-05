Mistænkes for at stjæle skrot og diesel: Tre mænd anholdt på Mors

MORS:Tre rumænske mænd blev tidligt mandag morgen anholdt på Mors. De er sigtet for at stå bag en række tyverier begået i lokalområdet inden for de seneste måneder. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er Særlig Efterforskning Vest, som i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi foretog anholdelsen.

Mændene er 21, 32 og 47 år gamle. De bliver alle fremstillet i grundlovsforhør mandag kl. 14 i Retten i Holstebro.

- Vi mistænker mændene for en række tyverier af blandt andet skrot og diesel, og jeg er meget tilfreds med, at vi har sat en stopper for deres aktiviteter, som har skabt utryghed i lokalområdet, siger leder af Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre under grundlovsforhøret.