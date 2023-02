Mistænkt for spirituskørsel: Forsøgte at køre vidne ned

HURUP:Et færdselsuheld i Hurup kort før midnat fredag udviklede sig til en voldsepisode, hvor den mand, der havde forårsaget uheldet, forsøgte at påkøre et vidne, der ville tilbageholde ham på grund af mistanke om spirituskørsel.

På Ashøjgade ville en bilist overhale en bil, men idet vedkommendes bil var ud for denne bil, slog føreren af den et sving ud mod midten af kørebanen, hvorved han kolliderede med den overhalende bil.

Bilisterne standsede, og der udviklede sig et håndgemæng, hvor flere vidner forsøgte at tilbageholde bilisten, der havde påkørt den anden bil. De havde mistanke om, at manden var spirituspåvirket.

- Vi bliver tilkaldt og finder ud af, at bilisten har forsøgt at påkøre en mand, der var vidne til uheldet. Vi sigter manden for at have forvoldt fare for liv og førlighed. Patruljen vurderede ligesom vidnerne, at bilisten var spiritusvirket, så han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi.

Bilisten er en 40-årig mand fra lokalområdet.