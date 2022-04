Modig mand i løvens hule

NYKØBING:Meget kan man formentlig sige om Martin Kanstrup, men man kan ikke kalde ham en tøsedreng. Manden bag "Mors-sangen" vover sig i morgen over Vilsundbroen for at sætte kursen mod Røde Kors Genbrug på N. A. Christensens Vej i Nykøbing.

- Vi vil gerne invitere folk til at komme på besøg i en af vores flotte genbrugsbutikker i Nykøbing og opleve, hvad vi har at byde på i Røde Kors Mors. Martin Kanstrup, musiker og entertainer fra Thy, kommer og åbner arrangementet med en koncert. Martin Kanstrup er kendt for sine sjove tekster, gode melodier og et humoristisk blik på tilværelsen. Dernæst er der generalforsamling, siger Lisbeth Frandsen, bestyrelsesmedlem i Røde Kors Mors.

Så Martin Kanstrup må selv vikle sig ud af sin forklaring på, hvorfor der er vand uden om Mors - det er for dyrt med hegn. Men mon ikke morsingboerne formår at grine ad sig selv og få en fornøjelig stund sammen med Kanstrup og hans guitar. Der vil nemlig også være godt til ganen i forbindelse med generalforsamlingen.

- Aftensmaden serverer Mona fra sin pølsevogn, som er stillet op i genbrugsbutikken. Der serveres øl og vand til, og der er selvfølgelig også kaffe og lidt sødt til bagefter. Og så slutter aftenen med et veloplagt modeshow på udvalgte varer fra tøjbutikken og mulighed for at handle i møbelbutikken til 25 procent, siger Lisbeth Frandsen.

Under generalforsamlingen kan man høre om arbejdet i Røde lokalafdeling, og der skal stemmes om pladserne i bestyrelsen. Kun medlemmer har stemmeret, men alle er indbudt til at lytte med, og finder man interesse, vil der være mulighed for at tegne medlemskab i løbet af aftenen.