Møde om udenlandsk arbejdskraft

GLYNGØRE:Hvordan kan vi sammen sikre rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft?

Det er temaet for Erhvervstræf DI Midt Vest 2022, der holdes på mandag 2. maj på virksomheden Skov A/S i Glyngøre. Den midtjyske afdeling af Dansk Industri har i to år ikke kunnet afvikle sit årlige erhvervstræf som fysisk arrangement på grund af pandemien, men nu kan erhvervsfolk igen mødes i samme fysiske rum.

Eftermiddagskonferencen afvikles umiddelbart efter DI Midt Vests generalforsamling. Formand Claus Arberg vil som vært indlede mødet og suppleres af Kim Graugaard, viceadministrerende direktør i DI.

Herefter gives ordet til formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, der vil tale om, hvordan vi gearer Danmark til succes med blandt andet mere udenlandsk arbejdskraft. Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortsætter med et indlæg om tiltrækning og fastholdelse af hele familien.

Herefter får dagens husværter ordet. Administrerende direktør Leo Østergaard fortæller om Skovs erfaringer med udenlandsk arbejdskraft, og et levende eksempel, ingeniør Nadzeya Siniak, supplerer med sine erfaringer. Den tidligere journalist ved DR, Tine Gøtzsche, er hyret ind som dagens moderator. Der er gratis adgang til arrangementet.