Mogens Jensen i bestyrelsen for Kulturmødet Mors

MORS:Forhenværende minister og næstformand for Folketingets kulturudvalg, Mogens Jensen (S), vender tilbage til sin fødeø. Han er netop blevet udpeget til bestyrelsen for Kulturmødet Mors samemen med tre andre eksterne kulturprofiler.

De øvrige er Lene Struck-Madsen, leder af den selvejende scenekunstinstitution Applaus, Anna Bisp Asghari, direktør for Ungdomsbureauet, og Søren Brandi, ejer og stifter af konsulenthuset Hildebrandt & Brandi. De fire skal i de kommende år være med til at styrke og udvikle Kulturmødet.

- Kulturmødet har de seneste år udviklet sig helt enormt. Når vi kigger ud i fremtiden, er det tydeligt, at Kulturmødet stadigvæk har et kæmpe potentiale for at tiltrække flere og andre målgrupper. Det kræver en solid bestyrelse, og med tilgangen af de fire nye synes jeg, at vi har et rigtig godt udgangspunkt, siger bestyrelsesformand for Kulturmødet, borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune.

Mogens Jensens hjerte for Mors

Mogens Jensen glæder sig til at træde ind i bestyrelsen.

- Mit hjerter banker for Mors, og for kunst og kultur. Så at være med til at præge udviklingen af Kulturmødet Mors med mit politiske netværk i rygsækken kan næsten ikke blive et bedre match. Jeg har fulgt Kulturmødet tæt siden det begyndte, og jeg er sikker på, at vi kan tage det endnu længere, siger Mogens Jensen.

Bestyrelsen for Kulturmødet Mors Hans Ejner Bertelsen, borgmester (V), Morsø Kommune (formand). Mads Duedahl, regionsrådsformand (V), Region Nordjylland (næstformand). Tore Müller, formand for udvalget for børn, kultur og turisme (S), Morsø Kommune. Ole Stavad, medlem af udvalg for borgerinddragelse og demokrati (S), Region Nordjylland. Jes Lunde, formand for sundheds- og kulturudvalget (RV), Aalborg Kommune - formand, KulturKANten Helle Bak Andreasen, formand for kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (V), Jammerbugt Kommune - næstformand, KulturKANten Mogens Jensen, medlem af Folketinget (A) - næstformand, Folketingets kulturudvalg Lene Struck-Madsen, leder, Applaus Anna Bisp Asghari, direktør, Ungdomsbureauet Søren Brandi, ejer og medstifter, Hildebrandt & Brandi

Lene Struck-Madsen er også ny i Kulturmødets bestyrelse, men bestemt ikke fremmed i kunst- og kulturbranchen. Hun har siden 2018 stået i spidsen for Applaus, og har arbejdet med publikumsudvikling siden 2010. Inden hun blev ansat i Applaus var hun kommunikationschef på BaggårdTeatret, hvor hun har udviklet nye digitale kommunikationsformater og produktionsformer.

- Jeg glæder mig til at blive en del af Kulturmødets bestyrelse og ser frem til at aktivere min viden om publikums- og forretningsudvikling i Kulturmødets regi. I Applaus arbejder vi med at indsamle og aktivere viden om publikum i kulturinstitutionerne. De erfaringer tror jeg, at Kulturmødet kan få gavn af 1-til-1, siger Lene Struck-Madsen.

Lykkes med de unge

Anna Bisp Asghari er direktør for Ungdomsbureauet, og bringer en masse festivalerfaring til bordet. Anna tager en taske fuld af erfaring og viden om engagement og unge med, som skal styrke arbejdet med Kulturmødets opgradering af ungeområdet.

- På Mors synes jeg, at de er lykkes med at få de lokale unge med ombord. I Ungdomsbureauet samarbejder vi allerede med Ung Kult, og det bliver virkelig spændende at være med til at søsætte initiativer sammen med og for unge, siger Anna Bisp Asghari.

Søren Brandi er ejer og stifter af konsulentvirksomheden Hildebrandt & Brandi. Han er strategisk rådgiver for ejere, bestyrelser og direktioner for førende danske virksomheder. Søren Brandi har et enormt netværk i det danske erhvervsliv, som Kulturmødet kan bruge, når der skal etableres nye partnerskaber. Søren er vokset op på Mors, hvor han har et hus med sin søster.

- Med mine mange år som toplederrådgiver for danske virksomheder tror jeg, at vi sammen kan bringe nye stemmer ind i Kulturmødets program samtidig med, at jeg måske kan være med til at åbne døren til mange danske virksomheder. Jeg synes, at det er en fantastisk spændende rejse, Kulturmødet er på, og jeg glæder mig til at være en del af den, siger Søren Brandi.

Tilbage i fysisk form

Med tilgangen af de fire står Kulturmødet stærkt til at udvikle og brede begivenheden endnu mere ud. Noget, som glæder direktør for Kulturmødet, Trine Bang:

- Jeg er rigtig glad for, at alle fire har takket ja til at være med på holdet. De har hver især kompetencer, som jeg er sikker på, vi får glæde af i de kommende år. Kulturmødet åbner et nyt kapitel, hvor vi skal tilbage som stor fysisk begivenhed på Mors. Det bliver fantastisk, og vi har skelet til hvem, der kan hjælpe os politisk, med publikumsudvikling, med ungekultur og med Kulturmødets forretningsudvikling. Her syntes jeg, at vi er lykkedes med at vælge med hjertet fra øverste hylde. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger Trine Bang.