Mollerup har nået en milliard

MOLLERUP: Trafikanter i det meste af landet kender sandsynligvis de to grønne "M’er" på enden af en tanklastbil og ordene Mollerup Mølle.

Men for mange er det nok ukendt, at det er en virksomhed et stykke uden for Nykøbing Mors og i dag et sted, hvor der omsættes varer for mere end en milliard kroner.

- Jah, vi havde da en fornemmelse af, at det ville vi nå for et par år siden, siger Kresten Pedersen anden generation på adressen i Mollerup, men mange flere gange generation i en møllerfamilie.

- Mine forældre kom hertil i 1940, fortæller han og siger, at på grund af krigen måtte de handle med lyng som foder og salt som gødning.

- Men der var også et almindeligt mølleri her, siger han og de ældste bygninger er endnu en del af firmaet, der i dag "fylder" mange tusinde kvadratmeter i den lille by Mollerup.