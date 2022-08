Monas Hus er kommet ned på jorden

NYKØBING:På torsdag er der en times workshop om podcasts, tinderteknologi og kunst i Monas Hus på KulturVejen i Nykøbing. Senere kommer hotte forfattere som Søren Ulrich Thomsen, Fine Gråbøl og Morten Ramsland forbi og taler, og Simon Kvams trio Hugorm giver en koncert, der udsendes live på DR's P4.

Jo, Monas Hus er og bliver fortsat en krumtap på Kulturmødet Mors. Men den lidt slidte og forsømte gule hjørnevilla bliver ikke omskabt til kulturpalæ med nyopført gallerifløj og kunstnerfaciliteter til 6,7 millioner kroner. Det tog Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø i denne uge udgangspunkt i, da politikerne drøftede fremtiden for bygningen, som de valgte at lade kommunen købe for en halv million kr. tilbage i 2017.

- De eksterne bidragsydere ville ikke være med til det store projekt, da det kom til stykket. Derfor er realiteten, at der med afsatte byfornyelsesmidler fra staten og det, kommunen har afsat, 2,78 mio. kr. at gøre godt med. Valget stod mellem, om kommunen skal sælge huset eller beholde det. Vi indstiller, at huset fortsat skal være kommunalt, og at pengene bruges på en reduceret renovering, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

Sigtet med den kommende istandsættelse er, at bygningen bagefter kan driftes uden udgifter for Morsø Kommune. Dele af huset skal kunne bruges af Kulturmødet og resten af året lejes ud til andre aktører og/eller foreninger. Der kan blive tale om foredrag, afholdelse af kommunale og erhvervsmæssige møder, løbende særudstillinger, workshops for forfattere, malere med flere. Derudover indrettes tre værelser med fællesarealer - to værelser på første sal og et værelse i stueetagen. Disse værelser udlejes til for eksempel praktikanter, studerende, besøgende hos kulturinstitutioner, virksomheder eller lignende.

- Det vil ske på en måde, så kommunen ikke konkurrerer med private udlejere, for det må vi ikke. Vi starter med at lave en behovsanalyse, og derefter vil renoveringsarbejdet blive beskrevet og sendt i udbud. Meningen er, at Monas Hus skal stå færdigt til Kulturmødet 2023, siger Meiner Nørgaard.

Men foreløbig kommer huset i flittig brug torsdag, fredag og lørdag til den aktuelle udgave af Kulturmødet.