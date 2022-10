Monstermaskine i kamp med brand på kraftvarmeværk

STUDSTRUP/NYKØBING:Så kom monstermaskinen fra Nordvest Sortering i Nykøbing Mors i aktion ved branden på Studstrupværket på Djursland.

Det fortæller direktør og ejer af Fredsø Vognmandsforretning Benny Nielsen, der ejer Nordvest Sortering i Nykøbing Mors, hvorfra monstermaskinen kommer.

Maskinen, der kan "makulere" omkring 500 tons træ i timen, når alt spiller, blev hidkaldt af Beredskabsstyrelsen til branden for at knuse sammenbrændte kager af træpiller fra den godt 50.000 tons store silo, der efterhånden har brændt og sendt store tykke røgskyer både mod himlen og ind over Studstrup by nær kraftvarmeværket i mere end 14 dage.

I forbindelse med knusningen af pillerne bliver de så pøset over med vand, så al ild bliver slukket. Og begge maskiner, der findes i Danmark af denne type - den anden ejes af firmaet AC Recycling - er i aktion i forbindelse med storbranden.

- Vi fik henvendelsen torsdag, og lørdag nat kom vi i gang med at køre med maskinerne. Siden da har vores 60 tons tunge CBI Magnum Force kørt uafbrudt med mere eller mindre fuld fart, forklarer vognmanden.

Maskinen er bemandet med to mand, der skiftes ud hen ad vejen - "når de ikke kan klare det længere", som Benny Nielsen på nordjysk udtrykker det.

Og mandskabet sørger for, at maskinen kan arbejde i døgndrift.

Det ryger stadig fra branden i træpillesiloen ved Studstrupværket. Og bunken af træpiller, der skal køres gennem CBI Magnum Forcen er enorm. Privatfoto

Der har dog været et par udfordringer undervejs.

Dels drillede vejret, da vindretningen på et tidspunkt gjorde det umuligt for gummigederne, der henter træpillerne ud fra siloen, at komme nær siloen med de mange træpiller, dels så var der et uheld med en af gummigederne - en hydraulikslange sprang, og det betød en pause i arbejdet.

- Det er varmt ad H... til, når gummigederne kører hen til siloens bund, hvorfra gummigederne via en bundklap henter de ulmende træpiller, og det betyder altså, at der kan ske skade på materiellet, forklarer Benny Nielsen.

Han kan ikke sige noget om tidshorisonten for det store arbejde med at slukke ilden i de mange tusinde tons træpiller.

- Det er meget svært at sige, for som jeg nævnte, så kan vejr og vind påvirke den tid, det tager, dels kan der ske uheld med materiellet, som også kan forsinke os. Men vi er ved godt mod og kører på med fuld kraft, forsikrer Benny Nielsen, der tirsdag ved selvsyn skal se arbejdet med sin monstermaskine på Studstrupværket.

Indtil nu har han nemlig klaret forretningerne fra sit ferieophold i Frankrig, men nu er han hjemme igen og skal se det hele på nærmeste hold.