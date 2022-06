Mor kaldte det underlødigt: Sådan ser ungerne på bedstes skolemad

Pernille har droppet sin indre pleaser: Jeg kan ikke blive ved at spekulere over, om folk kan lide mig "Jeg tror, at 20'erne for mange er det forvirrede årti, hvor du skal finde ud af, hvad du vil med dit liv. I 30'erne kommer der flere perspektiver og en ro til" siger Pernille Dige Weltz, der i oktober sidste år fandt modet til at gå efter den drøm, der har hjemsøgt hende siden barndommen