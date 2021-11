Mor til mindreårig klager: Går videre i sag om seksuel hændelse

MORS:Den 63-årige ejer af Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov, havde samleje med en 14-årig dreng i en toiletkabine på Nykøbing Busterminal onsdag 8. september.

Det er dokumenteret i et svar fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, som den 14-årige drengs mor har givet Nordjyske adgang til at se. Som tidligere nævnt har samme anklagemyndighed i denne uge afgjort, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod Jens-Peter Skov. Efterfølgende har moren i samråd med sin søns bistandsadvokat besluttet sig til at klage over afgørelsen. Statsadvokaten skal nu afgøre, om sagen skal fortsætte.

I svaret begrunder myndigheden sin afgørelse, men slår forinden fast om mødet på busterminalen:

”Der er afgivet divergerende forklaringer om, hvorvidt de havde aftalt at mødes på toilettet, men der er enighed om, at de havde samleje og andet seksuelt forhold.”

I brevet anfører anklagemyndigheden, at der skal vægtige beviser til for at føre en straffesag:

”Din søn har endvidere forklaret, at han flere gange fortalte, at han var 14 år, hvorimod Jens-Peter Skov har forklaret, at M (drengens navn, red.) havde opgivet sin alder til 20 år....”

Endvidere hedder det i svaret, som er stilet til drengens mor:

”Du har forklaret til politiet, at din søn ringede til dig flere gange kort tid efter hændelsen på toilettet. Forbindelsen havde været dårlig, men under det sidste opkald havde din søn sagt, at det var sket igen. Du havde derefter mødtes med din søn, hvor han var brudt sammen. Det er min opfattelse, at din forklaring understøtter, at din søn føler sig udsat for en krænkelse, men din forklaring kan ikke af- eller bekræfte, om Jens-Peter Skov var klar over, at din søn var 14 år gammel. Det betyder derfor, at en vurdering af sagens omstændigheder beror på en afvejning af M’s forklaring over for Jens-Peter Skovs forklaring om hændelsesforløbet.”

Kontakten mellem den 63-årige kroejer og den 14-årige dreng skal være sket på datingsitet Grindr. Men politiet har ikke kunnet finde frem til, om parterne udvekslede aldersoplysninger forud for mødet, idet drengen bagefter slettede sin profil. Og anklagemyndigheden mener ikke at kunne bevise, at drengen oplyste sin alder under mødet med kromanden.

”Jeg finder det heller ikke bevist, at Jens-Peter Skov ud fra M’s udseende vidste, at M kun var 14 år. Det er således min samlede vurdering, at det ikke kan bevises, at Jens-Peter Skov var klar over, at din søn kun var 14 år på gerningstidspunktet, og at det derfor var strafbart at have samleje med ham”, lyder det i brevet fra anklagemyndigheden.

Nordjyske har mødt moren. Hun har ikke noget imod at stå frem med navn, men Nordjyske har valgt at holde hende anonym af hensyn til den mindreårige søn. Når Nordjyske vælger at omtale Jens-Peter Skov ved navn, hænger det sammen med, at han selv kommenterede sagen overfor Skive Folkeblad tidligere på ugen.

Moren til den 14-årige siger, at hendes søn er i en afklaringsfase med hensyn til sin seksualitet, og hun oplyser videre, at han sidste år var udsat for et overgreb fra en mand under 18 men over 15 år.

Anklagemyndigheden har i den aktuelle sag desuden vurderet, om der ville kunne føres bevis for, at det seksuelle forhold skete uden samtykke.

”Det er imidlertid min opfattelse, at det heller ikke kan bevises med tilstrækkelig sikkerhed”, lyder anklagemyndighedens konklusion.

Moren har på sin søns vegne og i samråd med dennes bistandsadvokat truffet beslutningen om at klage over afgørelsen, og hun siger, at klagen vil blive formuleret færdig og sendt i næste uge. Hun begrunder det således:

- Jeg er ligeglad med, hvem der tog initiativ til, at de to skulle mødes, og om det blev oplyst, hvor gammel han er. En 14-årig er et barn, og når en voksen mand indvilger i at mødes med ham med henblik på en seksuel kontakt, er det den voksnes ansvar at sikre sig, at drengen ikke er under den seksuelle lavalder.

Nordjyske har bedt Jens-Peter Skov om en kommentar til, at modparten påklager afgørelsen om ikke at rejse tiltale mod ham. Han siger:

- Det er familiens ret efter dansk lov, så det kan jeg ikke sige noget til. Det er selvfølgelig træls, at sagen dermed ikke har fået sit endelige punktum endnu, men jeg forventer, at statsadvokaten vil komme frem til samme konklusion som anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Nordjyske ville gerne have foreholdt Jens-Peter Skov de øvrige oplysninger i svarskrivelsen og morens udtalelser, men han har afvist at udtale sig yderligere.