Mors er regionens duks i job

MORS:Morsø Kommune og Jobcenter Mors kan i smarbejde med lokale virksomheder lancere en solstrålehistorie i sommervarmen. Antallet af ledige er nede på tre procent af arbejdsstyrken i Morsø Kommune, og det tal er det laveste lige nu i Region Nordjylland.

- Det er noget, vi kan være stolte af lokalt. Vi har mange veldrevne virksomheder, dygtige medarbejdere i jobcentret og mange arbejdsomme borgere i Morsø Kommune. Ros og stor tak til alle jer, der bidrager til, at vi har den laveste ledighed i det nordjyske, siger Ellen Philipsen Dahl, formand for beskæftigelse- og erhvervsudvalget i Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Forleden kunne hun blandt andet begrunde nedlæggelsen af udvalget med virkning fra nytår i den lave arbejdsløshed.

Lavere ledighed end sidste år

De tre procent er lige en tak bedre end i Thy, hvor tallet er 3,2 procent. Gennemsnitstallet for kommunerne i Region Nordjylland er 4,5 procent, og på landsplan er det 4,2 procent.

Det glæder naturligvis også jobcenterchef Jan Pedersen, at Morsø Kommune har førertrøjen blandt de nordjyske kommuner.

Med kun tre procent ledige at tage sig risikerer jobcenterchef Jan Pedersen at gøre sig selv overflødig. Arkivfoto: Bo Lehm

- Ledigheden for forsikrede ledige var i maj 2021 noget lavere end niveauet sidste år. Jobcentret kom i maj 2021 ned på 228 ledige imod 430 i maj sidste år. Sidste år var der tale om en meget drastisk stigning på grund af Covid 19-udbruddet, en stigning der heldigvis var meget kortvarig. Virksomhederne efterspørger arbejdskraft, og sagsbehandlerne i jobcentret oplyser, at mange forventes at gå i arbejde indenfor de kommende uger, siger Jan Pedersen.

Han præciserer, at de tre procent dækker over flere grupper af jobparate, ikke blot forsikrede ledige.