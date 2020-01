Mors får hovedsæde for nyt turismesamarbejde: Rykker ind i de gamle støberibygninger

MORS:Sidste år indgik de tre Limfjordskommuner Struer, Skive og Morsø et turismesamarbejde med navnet Destination Limfjorden. Der har været et konstruktivt og godt samarbejde mellem de tre kommuner, og på et møde i den politiske styregruppe i den forgangne uge blev der taget en række beslutninger, som bringer samarbejdet nærmere den fysiske realisering.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de tre kommuner.

Der var flere forslag i spil til den fysiske placering af hovedkontoret. Efter at have drøftet mulighederne nåede styregruppen frem til, at hovedkontoret skal ligge på Mors. Det glæder selvfølgelig øens borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V):

- Det er klart, at det er en anerkendelse af, at Mors er en vigtig aktør. Det vil skabe yderligere liv og arbejdspladser på øen, så det er en god dag at være borgmester på Mors, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han påpeger, at der har været et konstruktivt samarbejde de tre kommuner imellem.

- Som jeg tidligere har sagt, så var det med at finde en placering for hovedkontoret en sten på vejen, som vi skulle have løst. Nu har vi det på plads, og nu arbejder vi videre mod at blive Danmarks mest attraktive turismedestination. Vi er ikke så store som Destination Vestkysten eller Wonderfull Copenhagen. Men vi har noget unikt i fjorden, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tiltrække masser af turister til glæde for vores lokale erhvervlis, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han oplyser, at man lige nu sigter mod, at turismesamarbejdet skal placeres i de gamle støberibygninger, hvor også Morsø Erhvervsråd og Erhvervshus Nordjylland har til huse.

- Det er selvfølgelig noget, vi skal være enige om i bestyrelsen, men pilen peger mod støberibygningerne. Der har vi nogle fantastiske rammer, og så vil det også give synergifordele og et fantastisk miljø, at medarbejderne sidder sammen med erhvervsrådets og erhvervshusets folk, siger borgmesteren.

I debatten om destinationsselskabernes nye rolle har der over hele landet været stor fokus på, hvad det kommer til at betyde for den lokale turismeindsats.

- Jeg ser bestemt også en vigtigt fremtid for Morsø Turistforening. Reglerne betyder, at vi som kommune kun må støtte det nye destinationssamarbejde økonomisk. Det er derfor, vi har lavet en resultatkontrakt med turistforeningen, der skal tage sig af lokale events på Mors, siger Hans Ejner Bertelsen.

Samtidig blev det besluttet, at Skive Kommune får formandsposten i bestyrelsen for Destination Limfjorden. Dermed er styregruppen klar til næste opgave, nemlig at ansætte en direktør.

Ifølge styregruppen er der kommet mange gode ansøgninger, og i det stærke felt er der udvalgt en række ansøgere, som er indkaldt til samtale. Første samtalerunde er i dag, fredag. I stillingsopslaget fremhæves det, at der søges en direktør, der ser det som sin mission at tage ansvar for opbygning og udvikling af det nye selskab, Destination Limfjorden, hvis formål er at udvikle turismen omkring Limfjorden.

Destination Limfjorden er et fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø og Struer kommuner. Kommunerne i og omkring Limfjorden tror på Limfjorden som motor for udviklingen af turismen. Samarbejdet er blevet til på baggrund af vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme, og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats.