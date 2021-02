Mors-firma etablerer salgsselskab i USA

NYKØBING:Smartlift, der har hovedkontor i Nykøbing, etablerer fra 1. marts et salgsselskab i USA.

Firmaet, der producerer glas- og vinduesløftere til byggepladser og industrien, ser et stort vækspotentiale i USA. Smartlift har i fire år haft et tæt samarbejde med den amerikanske distributør Don Brooks, Great Lakes Lifting Solutions, og det fortsætter. GLLS vil være ansvarlig for salget af Smartlifts ydelser i ni udvalgte delstater.

Salgsselskabet får hovedkontor i Omaha Nebraska, hvor Smartlifts intention er at etablere en lokal forsyningskæde, så de bliver i stand til at imødekomme de amerikanske kunders behov inden for intelligente og innovative glasløftere. På sigt vil Smartlift også etablere lokationer rundt om i USA, hvorfra de kan håndtere serviceopgaver, reservedeleordrer og salg, fremgår det af en pressemeddelelse.

Smartlifts nuværende salgsdirektør Flemming Storm Nielsen flytter med sin familie til USA og bliver daglig administrerende direktør for salgsselskabet i tæt samarbejde med moderselskabet i Danmark.

- Jeg glæder mig til det nye eventyr i USA. Jeg ser frem til at være med til realisere potentialet på det amerikanske marked sammen med de nye medarbejdere i USA samt organisationen i Danmark, og dels ser jeg frem til at levere kvalitetsbevidste og intelligente løsninger til løft af glas og vinduer i glasindustrien, og ikke mindst til at levere et højt serviceniveau til vores amerikanske kunder, udtaler Flemming Storm Nielsen, Sales Director i Smartlift.

Smartlift har været igennem en enorm vækst siden 2012, hvor Nicolai Tange Jørgensen og Vækst-Invest, repræsenteret ved Partner Lars Bundgaard Sørensen, investerede i virksomheden, og ejergruppen ser nu frem til at fortsætte vækstrejsen i USA i samarbejde med CEO Jacob Libach Nielsen og hans team.