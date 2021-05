Mors kryber under den magiske grænse på 20.000

MORS:19.949. Så mange morsingboer vil der ifølge Danmarks Statistik være ved indgangen til 2022. Dermed runder Morsø Kommune det, nogen har kaldt den magiske grænse på 20.000 indbyggere, som kommunen i årevis har nærmet sig oppefra.

Det er svært at ændre en tendens, som Morsø har tilfælles med andre kommuner af samme størrelse. Således krøb Lemvig i 2019 under de 20.000, og Struer er foreløbig kommet ned under 21.000.

Tidligere har Danmarks Statistik forventet, at der ville være 20.097 borgere på Mors ved starten af 2022, men ifølge den nye prognose opererer man med de 19.949 ved årsskiftet.

Stigning i år

Men det kan af flere grunde godt ærgre borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), at den statslige statistik er så pessimistisk. Fra nytår til maj, har Morsø nemlig oplevet en stigning i folketal på 35 fra 20.045 til 20.080.

- Man kan jo spørge, om det ikke er det virkelige billede frem for en nedskrivning som den, Danmarks Statistik præsenterer. Men det er de officielle statistiktal, som centraladministrationen og regeringen bruger ved tildelingen, og det er vi nødt til at handle ud fra, siger Hans Ejner Bertelsen.

Beredskabskatalog

Færre folk betyder også mindre skattegrundlag. Morsøs økonomiudvalg har derfor i denne uge bedt forvaltningen om at udarbejde et beredskabskatalog over mulige besparelser, som samtidig kan sikre et fortsat udviklingspotentiale i kommunen.

- Det er de officielle statistiktal, som centraladministrationen og regeringen bruger ved tildelingen, og det er vi nødt til at handle ud fra, siger Hans Ejner Bertelsen. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det er noget, vi gør hver år, og det er udtryk for rettidig omhu. Administrationen skal finde forslag til besparelser for omkring 10 millioner kroner. Det er en gardering, som muligvis ikke bliver til noget. Men nu får vi det lavet, og så følger vi udviklingen i resten af året og tager de politiske prioriteringer senere, siger borgmesteren.

De 10 mio. kr. svarer til under en procent af det samlede kommunale årsbudget. På den anden side er det kun en mindre del af en balance på omkring 1,5 milliarder kr., som politikerne har råderet over og kan ændre på.

To ubekendte tilskud

- De to store ubekendte er dels, hvordan økonomiaftalen mellem staten og kommunerne lander, og hvad vi får herfra i tilskud. Man kan være optimist og tro på, at regeringen i et valgår gerne vil fremstå positiv. Omvendt har der været særlige udfordringer i år og sidste år. Den anden ubekendte er særtilskuddets størrelse. Selv om vi fik en udligningsreform, er Morsø fortsat afhængig af at få et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, siger Hans Ejner Bertelsen.