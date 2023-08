Mors mødes til musikfest - i kilt og næsten uden regn

DMI havde midt på ugen lovet 40 millimeter regn over Outrup Stadion lørdag, men Morsø Festival lod sig ikke kue.

- Vi har sørget for tre ekstra telte, så folk kan nyde festivalens i tørvejr, men det ser nu ikke ud til, at der for alvor bliver brug for dem, siger formand Nina Andersen, da festen er kommet godt i gang.

Til gengæld var tørsten så stor, at barerne løb tør for vodkadrikken Cuba Caramel allerede først på eftermiddagen.

- Det var seks timer, før vi havde forventet det, men heldigvis var der tid til at skaffe ekstra forsyninger, siger hun.

- Skål! Morsø Festival 2023 blev skudt i gang med fællesspisning og Double Up i teltet. Foto: Henrik Bo

For man kommer ikke til Outrup Stadion for at hænge med hovedet denne faste lørdag i august. Venner fra hele Mors og omegn mødes, og snakken går over en øl eller drink, mens bands skiftes til at gå på scenen i Tømmergaarden-teltet og den store amfiscene i det fri. Det hjalp også på omsætningen, at der fra klokken 12 til 14 var to timers double up med to genstande til en genstands pris. I øvrigt samtidig med, at Double Up optrådte i teltet, og den populære lokale duo havde også næsten fordoblet sig med en ekstra sanger.

- Vi vil jo gerne have folk til at komme tidligt, så det ikke bare er hovednavnene Tørfisk, ItaloBrothers og Queen Machine, der trækker. Men vi får ikke helt udsolgt, for nogle har givetvis valgt at blive hjemme på grund af den dårlige vejrudsigt, siger Nina Andersen.

Formanden og den øvrige bestyrelse havde de sidste dage op til festivalen, nær fået stress på grund af mandefald blandt de i alt 191, der havde givet tilsagn om frivillig arbejdskraft.

- Det holdt hårdt at skaffe erstatninger for dem, men det lykkedes nogenlunde. Vi har også fået bemandet det sjak på omkring 30 personer, der tager sig af opstilling og nedtagning, siger Nina Andersen.

- Har du ikke hørt det?! Venner mødes hvert år til Morsø Festival. Foto: Henrik Bo

En ting skulle dette hold ikke bøvle med i forhold til de forrige mange år.

- Den store scene er ny og permanent i år. Vi har fået støbt et scenegulv i beton, så nu skulle det gerne holde de næste 50 år. Det er jo kun os, der bruger den scene, selv om andre er velkomne til at forsøge sig med arrangementer. Det sparer os for en masse besvær, når vi ikke skal bygge en scene op hvert år, men kan koncentrere os om at rejse et telt over den og rigge lyd og lys til, siger Nina Andersen.

For Morsø Festival har fået flere penge at gøre godt med i år. De kommer blandt andet fra to nye sponsorer, elselskabet Go' Energi, der har sin egen bod på festivalen, og Vils Tømrer, som fra et andet telt udbyder en lille konkurrence.

Morsø Festival 2023