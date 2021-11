Mors-politikere i plakatstrid: - Han har hevet mine plakater ned

HVIDBJERG:- Viggo Vangsgaard har hevet mine plakater ned. Jeg havde sat to op på hver sin side af nedkørslen til Feggesundfærgen. Bare fordi han er formand for færgen, kan han ikke tillade sig det. Jeg overvejede at melde det til politiet.

Måske var det godt, at der var fysisk afstand mellem spidskandidaterne Nye Borgerliges Annfinn Halsagard og SF’s Viggo Vangsgaard på det velsøgte valgmøde i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i Hvidbjerg mandag aften. I hvert fald var førstnævnte temmelig fortørnet over en episode, der indtraf i sidste uge.

- Han rev mine plakater ned, siger Nye Borgerliges Annfinn Halsagard. Arkivfoto: Bo Lehm

- Jeg havde som alle andre kandidater været rundt for at hænge plakater med mig selv op. Og jeg var først til at finde et godt sted på de to lysmaster ved færgelejet. De fungerer som pejling for færgemandskabet i styrehuset, men der skal to pæle til at tage pejling, og på dem, der står længere inde på land hænger der også plakater. Men mine hang så lavt, at det ikke var noget problem at se hen over dem oppe fra styrehuset, sagde Annfinn Halsagard.

Han tilføjede:

- Så vidt jeg ved, er det kommunens færge og ikke Viggo Vangsgaards. Men jeg vil da godt være med til at privatisere den, hvis det er det, han er ude på!

Færgemandskabet reagerede

Hærværk og selvtægt mod valgplakater er et problem i denne valgkamp op mod kommunalvalget 16. november. Men der er vist ikke tidligere blevet rapporteret om, at partierne hiver hinandens plakater ned. Så der måtte en kommentar fra Viggo Vangsgaard til:

- Nej, det har jeg folk til, svarer SF's Viggo Vangsgaard.

- De ringede til mig fra færgen og sagde, at der hang to af Annfinns plakater et sted, hvor de ikke måtte hænge. Det er ikke pejlepæle eller lygtepæle, men markeringslamper, som styrmanden sigter efter, når klappen skal sænkes, og der må ikke være noget, som tager udsynet. Jeg kontaktede Annfinn og sagde: Kan vi ikke aftale, at de plakater er væk inden i morgen middag? Men næste dags eftermiddag ringede en fra færgepersonalet og sagde, at de stadig hang der, sagde Viggo Vangsgaard.

Derfor tog han ud og klippede plakaterne ned, stillede dem et sikkert sted og ringede til Annfinn Halsagard og sagde, hvor han kunne hente dem. Sådan lød forklaringen fra formanden for I/S Thy-Mors Færgefart.

- Det er lidt pudsigt, at den eneste politiker, der vil afskaffe færgen, også er den eneste, der bruger den i sin valgskamp, tilføjede Viggo Vangsgaard med henvisning til, at Nye Borgerlige kandidat plæderer for at erstatte Feggesundoverfarten med en broforbindelse.

Jette fik for tidligt kryds

En spidskandidat, som har gjort alvor af en politianmeldelse, er Radikale Venstres Jette Jepsen. Hun har tidligere i valgkampen været udsat for, at bilister har kørt ud i rabatten og pløjet hendes plakater ned. Nu har hun klog af skade lært at slå dem i jorden lidt længere fra vejbanen, men det har ikke stoppet hærværket.

- En hel række af mine plakater, som står på Næssundvej tæt på Hvidbjerg, har været udsat for hærværk. Jeg vil hellere end gerne have krydser ved mit navn, men først på valgdagen, sagde Jette Jepsen mandag aften. Nogen har sat tykke sorte krydser hen over hendes ellers så nydelige portræt.

Fem plakater har fået det sorte kryds. Jette Jepsen har også anmeldt, at fire af hendes plakater på Limfjordsvej i Nykøbing er blevet væltet.