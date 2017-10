Mors skal have en ny festival

MORS: - Hvis Jante Festival bliver en succes, så kan det kun gavne Mors. Det vil være god reklame, fastslår Mads Joo Østergaard, en af idémændene bag det, der måske bliver en ny musikfestival på Mors.

Tanken er at skabe en festival, hvor alternativ, progressiv og aktuel musik og kunst kan komme til udtryk, og hvor det samtidig i høj grad handler om at give unge på Mors mulighed for selv at prøve kræfter som festivalarrangør.

Da projektet først er ved at blive skudt i gang nu, er det dog urealistisk at forestille sig, at man kan blive klar til sommeren 2018. Det erkender både Mads Joo Østergaard og Claus Søndergaard Petersen, leder af Frivilligcenter Mors og sparringspartner på projektet.

Til gengæld vil man gå efter at tyvstarte det hele med et mindre arrangement 21. december i år, Jantes Jul. Det bliver en event, der skal afholdes i Musikværket, og som er målrettet både herboende morsingboer og dem, som er flyttet til større studiebyer, men er hjemme på juleferie.