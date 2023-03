Mors-Thy 2 blev kørt over af Vendsyssel

FREDERIKSHAVN:Mors-Thy 2 kom lørdag i menneskehænder, da de mødte Vendsyssel på udebane. Mors-Thy 2 indtager 3. pladsen i 2. division, mens lørdagens modstander fra Vendsyssel kunne spille sig op på 1. pladsen med en sejr over Mors-Thy. Selvom de to hold ligger tæt på hinanden i tabellen, så var der klasseforskel i lørdagens kamp. Mors-Thy 2 endte nemlig med at tabe med 19-30.

- Vi mødte et rigtig stærkt hold, og vi var bare ikke bedre på dagen. I dag var de et bedre hold på alle parametre, og så lavede vi også 13 tekniske fejl, og det er for mange. Vi var også presset på truppen i dag grundet ligakampen, siger Rasmus Herbst, der stod i spidsen for Mors-Thy 2 i lørdagens kamp. Grundet mangel på spillere så havde Mors-Thy 2 hevet fat i tidligere spiller Allan Toft, der gjorde comeback i en Mors-Thy-trøje efter ellers at have stoppet karrieren.

Allerede fra starten af kampen kom Mors-Thy i modvind. De mødte nemlig et top tændt hjemmehold, og det var tydeligt at se, at Vendsyssel med to sejre i de to sidste kampe er sikre på at rykke op 1. division. I de første 12 minutter var Mors-Thy 2 fint med, men efter et kvarter af første halvleg trak Vendsyssel fra. Udeholdet lavede for mange fejl og brændte for meget, og det blev prompte straffet af Vendsyssel. Til halvleg var Mors-Thy 2 bagud med 8-14, og havde det ikke været for en god præstation i målet af Casper Würtz, havde afstanden været endnu større.

I anden halvleg fortsatte Vendsyssel med at være klart det bedste hold. I midten af anden halvleg kom Mors-Thy en smule bedre med i kampen, og holdet havde lykkedes med at rå reduceret hullet til Vendsyssel til 6 mål. Derfra valgte hjemmeholdet dog at stramme skruen igen, og Mors-Thy 2 endte med at tabe med 19-30.

- Havde det ikke været for Casper Würtz, var det blevet rigtig grimt. Det var tydeligt at se, at Vendsyssel ligger lunt i svinget i forhold til at rykke op i 1. division, siger Rasmus Herbst.

Der resterer en kamp i sæsonen for Mors-Thy 2. Den spilles på lørdag, hvor de møder Nørre Djurs på hjemmebane.