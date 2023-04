Mors-Thy 2 blev overmatchet i sæsonens sidste kamp

NYKØBING:Lørdag skulle Mors-Thy 2 afslutte deres sæson i 2. division med en kamp på hjemmebane mod Nørre Djurs. Mors-Thy 2 var inden opgøret sikre på at slutte som nr. 3 i rækken, mens Nørre Djurs jagtede et spinkelt håb om oprykning. I sæsonens sidste kamp blev Mors-Thy 2 overmatchet af udeholdet, og Mors-Thy 2 tabte kampen med 27-35. Udover at være sæsonens sidste kamp, så var det også sidste kamp med Lars Krarup i spidsen for 2. divisionsholdet.

- Det var ikke lige den afslutning, som jeg havde håbet på. Vi blev overmatchet på de fleste parametre, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Nørre Djurs kunne tage oprykningspladsen til 1. division, hvis de vandt samtidig med, at Vendsyssel smed point i deres sidste kamp. Derfor var det et toptændt hold fra Nørre Djurs, der gik på banen. Med stor fysik og intensitet kyste gæsterne det unge Mors-Thy-hold. I de sidste 10 minutter af første halvleg kom Mors-Thy 2 en smule bedre med i kampen, men til halvleg var hjemmeholdet bagud med 10-16.

I anden halvleg jagtede Mors-Thy 2 Nørre Djurs, men gæsterne var altid et skridt foran. Mors-Thy fik dog mindsket gæsternes forspring til fire mål, men tættere på kom Mors-Thy aldrig. I de sidste 20 minutter af kampen spillede Nørre Djurs 7 mod 6, hvilket medførte, at holdende byttede mål. Nørre Djurs var altid komfortabelt foran, og Mors-Thy 2 endte med at tabe med 27-35.

- Vi manglede noget erfaring og kynisme, og så kunne man godt se, at de jagtede muligheden for at rykke op, siger Lars Krarup.

Tilfredshed med sæsonen

Trods nederlaget til Nørre Djurs så slutter Mors-Thy 2 på rækkens 2. plads, og ifølge Lars Krarup er det mere end godkendt.

- Inden sæsonen sagde jeg, at top 8 ville være godkendt, så det har været en rigtig god sæson, og vi havde jo en periode, hvor vi fik otte sejre i streg, siger Lars Krarup, der også er tilfreds med det, som han har opnået med Mors-Thy 2 i årenes løb.

- I mange år har vi jo været en del af toppen i 2. division, og så har vi endda vundet 2. division tre gange. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de her spillere, siger Lars Krarup, der næste sæson skal være cheftræner for 1. divisionsholdet TM Tønder. Inden det vil Lars Krarup dog slutte godt af i Mors-Thy-regi.

- Jeg vil gerne slutte godt af her i klubben, og vi har jo også et U19-DM, der venter om hjørnet, siger han.