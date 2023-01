Mors-Thy 2 havde let spil mod Nøvling

THISTED:Mors-Thy 2 var tirsdag aften i aktion på hjemmebane mod Nøvling, der frister en tilværelse under nedrykningsstregen i 2. division. Selv er Mors-Thy 2 inde i en god stime, og den blev ikke brudt, eftersom Mors-Thy 2 vandt med vilde 45-32. Sejren var hjemmeholdets sjette i træk. Selvom det blev til en sejr på 13 mål, så var der steder, hvor præstationen godt kunne optimeres.

- Det var en skidt kamp defensivt for begge hold. Rent defensivt manglede vi redninger, og vi gav heller ikke vores målmænd de bedste betingelser. Vi fik dog de to point, og så fik vi bragt nogle spillere fra vores ligahold i spil, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Fra kampens start var det tydeligt, hvilken vej kampen ville gå. Hjemmeholdet vadede igennem Nøvlings forsvar uden problemer, og hurtigt fik Mors-Thy 2 lagt afstand til gæsterne. Det lette spil i offensiven fik dog Mors-Thy til at slække på tingene i egen defensiv, så Nøvling kom også lidt for nemt frem til deres mål. Til halvleg var Mors-Thy 2 i front med 23-15.

I anden halvleg fortsatte hjemmeholdet ufortrødent, mens Nøvling forsøgte sig med 7 mod 6. Det medførte, at Mors-Thy adskillige gange kunne opsnappe bolden og kaste den i et tomt mål. Selv fik Mors-Thy dog ikke styr på forsvaret, så den høje scoringsfrekvens fortsatte i anden halvleg. Der var dog aldrig tvivl om, at værterne ville tage sejren, og Mors-Thy 2 endte med at vinde med 45-32.

- Jeg er ikke den store tilhænger af kampe med mange mål, og den del fungerede ikke for os. Det blev hurtigt en lidt mærkelig kamp, hvor vi ikke helt skulle anstrenge os, og det smittede af på vores defensiv, hvor vi manglede afstemning i midterblokken. Jeg er selvfølgelig glad for at score 45 mål, men vi fik også rigtig mange nemme mål, siger Lars Krarup.

Med sejren fortsatte Mors-Thy 2 med at presse topholdende i rækken, og de befinder sig på rækkens 3. plads med tre point op til førerholdet fra Nørre Djurs.