Mors-Thy 2 løb fra Skive efter pausen

THISTED:Mors-Thy 2 skulle søndag forsøge at komme tilbage på sporet efter sidste uges nederlag på udebane mod Bjerringbro i 2. division. Søndagens modstander var Skive, der kæmper for at undgå nedrykning, mens hjemmeholdet fra Mors-Thy 2 fortsat ligger lunt i svinget i forhold til at sikre sig en slutplacering i top 3. Mors Thy 2 endte med at vinde kampen komfortabelt med 34-23.

- I første halvleg fik ingen af holdende for alvor fat i forsvaret, men mod slutningen af første halvleg fik vi bedre fat. Efter pausen var vi så fuldstændig i kontrol, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

I starten af kampen havde både Skive og Mors-Thy 2 relativt nemt ved at komme frem til deres scoringer. Ingen af de to forsvar fik for alvor lukket af, og derfor fulgtes de to hold ad i det meste af første halvleg. I de sidste fem minutter af første halvleg virkede det så til, at Mors-Thy 2 havde knækket koden i defensiven. Skive blev holdt fra fadet, og takket være godt forsvarsspil kunne Mors-Thy 2 gå til pause foran med 18-13.

I anden halvleg kom hjemmeholdet blæsende ud til halvlegen, og hurtigt øgede Mors-Thy 2 afstanden til Skive yderligere. Mors-Thy 2 kom nemt frem til deres mål, og i defensiven havde mandskabet fået bedre styr på skibonitterne. Som halvgen skred frem, kom Mors-Thy 2 foran med 14 mål, men mod slutningen af kampen valgte Skive at spille 7 mod 6 i offensiven. Det fik hjemmeholdet aldrig for alvor løst, og i et par omgange fik Skive reduceret. Mors-Thy 2 endte dog med at vinde kampen komfortabelt med 34-23.

- I første halvleg var vi ikke helt tydelige i, hvad vi gerne ville gøre. I pausen fik vi så justeret, og det virkede i anden halvleg, siger Lars Krarup.

Med søndagens sejr er Mors-Thy 2 placeret på 3. pladsen i rækken.