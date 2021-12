Mors-Thy 2 overkom startvanskeligheder

Tvis 2

Mors-Thy 2

24-27

Håndbold, 2. division herrer

TVIS:Ligareserverne fra Mors-Thy 2 fortsætter med at holde sig til i toppen af 2. division. Søndag blev det til en sejr på 27-24 over Tvis, og dermed placerer Mors-Thy 2 sig på rækkens 3. plads med samme pointtal som begge hold på de to højere placeringer. I søndagens opgør mod Tvis overkom Mors-Thy 2 en smule start vanskeligheder.

- Der skulle graves lidt i dag. Det var generelt en virkelig god håndboldkamp, der først blev afgjort i de sidste fem minutter, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Fra kampens start havde udeholdet svært ved at komme ud af starthullerne. I defensiven havde Lars Krarups tropper svært ved at få sat sig igennem, og særligt fløjene fra Tvis havde gode arbejdsbetingelser. I angrebet kom Mors-Thy 2 frem til gode chancer, men skarpheden manglede. Til pause var Mors-Thy 2 bagud med 12-14.

- I halvlegen efterlyste jeg lidt mere tænding og energi. Det lignede lidt, at vi spillede en træningskamp uden noget på spil, siger Lars Krarup.

Efter pausen kom gæsterne godt ud, og føringen til Tvis på to mål blev hurtigt indhentet. I anden halvleg stod Mors-Thy 2-forsvaret markant bedre, og det gav gode betingelser for Andreas Højer i målet, der diskede op med flere gode redninger. Samtidig kom kontrafasen også i gang for Mors-Thy 2. Generelt var kvaliteten hos Mors-Thy højere over hele linjen i 2. halvleg. Efter en god anden halvleg vandt Mors-Thy 2 med 27-24.

- Det var en koncentreret 2. halvleg, hvor vi fik dækket godt op, siger Lars Krarup, der ikke for alvor blev nervøs efter den ellers lidt haltende første halvleg.

- Jeg kender drengene, og jeg vidste, at de ville hæve niveauet, siger Lars Krarup.

Glad for modstand

Mors-Thy 2 har været godt kørende i denne sæson, hvor det blot er blevet til et nederlag i 10 kampe. I flere af kampene har ligareserverne haft let spil, og derfor glædede det Lars Krarup, at hans mandskab skulle arbejde for tingene mod Tvis.

- Det var virkelig fedt at få noget god modstand. Nu har vi haft nogle kampe, hvor vi har vundet med 24 og 26 mål, så det var fedt, at spillerne blev testet i dag, siger Lars Krarup.

Mors-Thy 2 spiller deres sidste kamp for i år, når de på lørdag møder Stoholm på hjemmebane. Det bliver et sandt topbrag, eftersom de to hold står noteret for samme antal point.

Pausestilling: 14-12

Mål: Viktor Bergholt 10, Jacob Hansen 4, Jonas Hermansen 3, Rasmus Houmøller 3, Anders Svarrer 2, Mikkel Krog 2, Victor Thomadsen 2 og Rasmus Knudsen 1.