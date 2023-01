Mors-Thy 2 overvandt dårlig start mod Hjallerup

THISTED:Mors-Thy 2 skulle tirsdag forsøge at bygge videre på deres gode form, da de mødte Hjallerup på hjemmebane i 2. division. Mors-Thy 2 kom med fire sejre i træk, så det var et formstærkt hold, der mødte op. Efter tirsdagens kamp kunne Mors-Thy 2 så glæde sig over femte sejr i træk, eftersom de tog en sejr på 30-24. Hjemmeholdet lagde kampen ud med lidt startproblemer men fandt dog for alvor melodien efter pausen.

- Vi fik en dårlig start, hvor vi brændte for meget, og det hele blev lidt rodet. Jeg er dog virkelig imponeret over, at et så ungt hold bare knokler på og holder snuden i sporet, siger Rune Lanng, der havde ansvaret for Mors-Thy 2 i tirsdagens kamp.

Fra første fløjt havde hjemmeholdet lidt problemer med at få bugt med Hjallerup. Det skyldtes, at holdet brændte for meget. De mange afbrændere skabte usikkerhed, og den usikkerhed smittede af på hjemmeholdets forsvar, hvor Hjallerup kom for nemt til deres scoringer. Som halvlegen skred frem fik Mors-Thy 2 en smule bedre styr på deres spil, men rutinerede Hjallerup lod ikke hjemmeholdet komme helt i omgangshøjde. Til halvleg var Mors-Thy 2 bagud med 11-13.

Efter pausen var det et forvandlet hjemmehold, der kom ud til kampen. Forsvaret stod bedre, og de mange afbrændere var erstattet af effektivitet i afslutningerne. Allerede kort inde i anden halvleg havde Mors-Thy indhentet og sat Hjallerup af. I takt med at Mors-Thy-spillet steg i kvalitet virkede Hjallerup til at tabe modet. Særligt Mors-Thy-målvogter Casper Würtz var med til at tage brodden af Hjallerup med flere gode redninger. Alt i alt endte Casper Würtz med en redningsprocent omkring de 50.

Som halvlegen skred frem trak Mors-Thy 2 mere og mere fra, og i anden halvleg var de klart det bedste hold, og hjemmeholdet endte med at vinde med 30-24.

- I starten af anden halvleg fik vi virkelig knækket dem, og efter pausen var vi klart det bedste hold, siger Rune Lanng.

Med tirsdagens sejr kravlede Mors-Thy 2 op på en foreløbig 3. plads i tabellen, dog har holdende omkring dem spillet en kamp færre.