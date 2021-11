Mors-Thy 2 sejrede uden besvær

Mors-Thy 2

Nøvling IF

37-25

Håndbold, 2. division herrer

THISTED:Ligareserverne fra Mors-Thy 2 har været godt kørende i denne sæsons 2. division, hvor det inden søndagens kamp mod Nøvling var blevet til fem sejre ud af seks mulige. Mod Nøvling blev det så til sæsonens sjette sejr, da Mors-Thy 2 vandt med overbevisende 37-25.

- Vi var i fuld kontrol i hele kampen. Det var en fuldt fortjent sejr, og vi spillede en fin kamp, siger Mors-Thy-træner Lars Krarup.

Fra kampens start var det et langsomt spillende Nøvling-hold, der ventede hjemmeholdet. Det langsomme tempo i kampen gjorde, at hjemmeholdet også kom til at spille uden tempo og intensitet. Trods det lidt fesene spil fra hjemmeholdets side, så førte Mors-Thy 2 med 17-11 til halvleg.

- Det var lidt en sløj første halvleg med to hold, der begge manglede power og intensitet, siger Lars Krarup.

Fra starten af anden halvleg højnede hjemmeholdet så kvaliteten, og værterne distancerede sig hurtigt til Nøvling. I anden halvleg var Mors-Thy fortsat bedst og endte med at vinde med 37-25.

Debut til Von Oettingen

Udover de to point så kunne Lars Krarup glæde sig over, at det nye indkøb fra Flensburg-Handewitt Oscar Von Oettingen fik vist sig godt frem i sine første minutter som Mors-Thy-spiller.

- Han spillede rigtig fint og faldt godt ind i spillet. Han skal selvfølgelig lige spilles ind, men jeg er sikker på, at han bliver et stort aktiv for vores ligahold i de kommende sæsoner, siger Lars Krarup.

Pausestilling: 17-11

Mål: Jacob Hansen 7, Anders Svarrer 6, Jonas Hermansen 6, Oscar von Oettingen 5, Victor Thomadsen 4, Morten Libak 3, Viktor Bergholt 3, Mikkel Zimmer 1, Niklas Jensen 1 og Rasmus Houmøller 1.