Mors-Thy 2 sikrede sig top 3 med sejr over Tvis

HOLSTEBRO:Mors-Thy 2 har leveret på et højt niveau i denne sæsons 2. division. Ligareserverne har faktisk leveret så godt, at de blander sig i toppen af rækken. Søndag skulle Mors-Thy 2 så i aktion på udebane mod Tvis, og hvis det blev til en sejr, så ville Mors-Thy 2 være sikre på mindst at slutte som nr. 3. Mors-Thy 2 endte med at vinde opgøret med 34-28, og dermed sikrede holdet sig top 3.

- Det var to unge hold, der rigtig gerne ville frem over stepperne. Begge hold kæmpede med det i defensiven, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Fra kampens start blæste begge hold til angreb, dog havde begge hold svært ved at få lukket af i defensiven. Udeholdets ellers så stærke defensiv havde svært ved at få skabt struktur og sammenhæng, dog hjalp målvogter Casper Würtz til med flere gode redninger. I offensiven havde Mors-Thy 2 let ved at komme frem til chancer, men i flere situationer brændte gæsterne store chancer. Trods en smule uskarphed så gik Mors-Thy til pause med en føring på 17-14.

I anden halvleg forsatte kampen i et højt tempo. I anden halvleg fik Mors-Thy 2 dog afsluttet med mere effektivitet, mens Casper Wurtz fortsatte med at levere godt spil i målet. I defensiven fik Mors-Thy 2 dog aldrig helt skik på sagerne. Det opvejede præstationen i offensiven dog for, og som anden halvleg skred frem, trak Mors-Thy 2 mere og mere fra Tvis. Efter et opgør med masser af mål endte Mors-Thy 2 med at vinde med 34-28.

- Det blev lidt en rodet affære, men vi fik de to point, og det var det vigtigste, siger Lars Krarup.

I sæsonens to sidste kampe møder Mors-Thy 2 Vendsyssel og Nørre Djurs.